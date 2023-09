État des lieux de l’apprentissage dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 22 septembre 2023 à 09:15

Robert Bassols, président de la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales se félicite de la hausse constante du nombre d’apprentis. En 2022, le nombre de contrats d’apprentissage signés est en hausse de plus de 12%. Robert Bassols précise que ces chiffres sont ceux du centre de formation des apprentis (CFA) et non ceux de niveau supérieur avec l’université ou l’éducation nationale.

En effet, si l’on cumule les contrats signés avec les établissements du supérieur, les Pyrénées-Orientales se placent là aussi bien au-dessus de la moyenne. Le nombre d’apprentis a augmenté de 23%* dans les Pyrénées-Orientales entre 2022 et 2021. Cette hausse est de 20% pour la région Occitanie et 14% pour l’échelon national.

Les secteurs du bâtiment et de la mécanique sont les plus demandeurs d’apprentis

Selon Robert Bassols, le nombre d’apprentis a fortement augmenté dans le secteur de la mécanique, et plus légèrement dans l’alimentation (boulangerie, boucherie..) C’est du côté des apprentis de la coiffure que le bât blesse, avec une baisse liée à une annonce récente du gouvernement. En effet, selon Robert Bassols, le gouvernement envisage de supprimer l’obligation de diplôme pour s’installer en tant que coiffeur. «On ne sait pas exactement quand cette mesure rentrera en vigueur, mais nous sommes bien évidemment contre. Nous pensons qu’il faut un diplôme pour chaque métier, y compris celui de la coiffure.»

Hormis la coiffure, le patron de la chambre des métiers se dit plutôt satisfait de la hausse du nombre d’apprentis dans les Pyrénées-Orientales. Robert Bassols revient également sur la filière d’excellence «prothésiste dentaire». Une situation qui serait liée à un très bon maitre d’apprentissage qui a poussé la chambre des métiers à investir dans les machines 3D et qui met son réseau au service des apprentis du secteur. Ainsi la filière prothésiste dentaire de Perpignan serait, selon Robert Bassols, la plus demandée de la Région.

Un partenariat avec les Dragons Catalans

Robert Bassols a tenu à revenir sur le partenariat signé avec les Dragons Catalans et ses jeunes à haut potentiel sportif. «Nous essayons de développer le sport étude dans les CFA. Là ce sont les entreprises qui doivent se montrer compréhensives par rapport à l’emploi du temps chargé de leur apprenti. Nous avons récemment signé un contrat entre un jeune basketteur et Mercedes, nous nous occupons de la formation scolaire, l’entreprise du volet technique et le campus des Dragons du suivi sportif.»

Au niveau régional, le bâtiment est le secteur le plus pourvoyeur d’apprentis

L’ensemble des activités artisanales sont concernées par la progression de l’apprentissage en Occitanie. Si l’artisanat du BTP reste le secteur n°1 pour la formation d’apprentis dans la région (7.510 jeunes formés, + 18 % par rapport à 2020-2021), ce sont les activités artisanales de fabrication qui observent la plus forte augmentation des effectifs (+ 39 %, 1 830). Les activités de services et de l’alimentation ont formé respectivement 5 570 et 3 370 apprentis en 2021-2022 (+ 24 % et + 13 % sur un an).

*Source, Institut supérieur des métiers.