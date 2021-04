Une académie Dragons Catalans dès la rentrée 2021

C’est une nouvelle qui va ravir les amateurs du ballon ovale, mais pas que : le campus Dragons Catalans verra le jour dès la rentrée 2021 ! Il s’agit du tout premier multipôle conciliant les intérêts du sport, de la formation et de l’économie. Ce nouveau projet a pour principe de faire du sport un facteur de développement économique et d’attractivité du territoire ; tout en favorisant l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

♦ Une Académie Sang et Or

La plus grosse étape de ce projet est la création de l’Académie. Elle permettra aux jeunes de développer leur potentiel ; aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine professionnel, scolaire et de l’e-sport. Les jeunes seront encadrés par des professionnels et pourront profiter d’infrastructures de qualité. L’Académie a choisi Acadomia comme partenaire pour assurer les cours et être en adéquation avec les programmes officiels de l’Éducation Nationale. Un accompagnement personnalisé sera mis en place et les classes seront composées de 14 élèves au maximum. À la fin de la Terminale, les jeunes auront le choix entre 3 possibilités :

Intégrer le centre de formation des Dragons Catalans pour ceux qui ont un fort potentiel

Poursuivre leurs études dans les écoles et les universités partenaires

Entrer dans la vie active

Tout au long de cette triple formation, des entreprises viendront échanger avec les jeunes afin de les impliquer dans le monde professionnel. À plusieurs reprises, les élèves seront en contact avec le monde de l’entreprise, à travers des stages professionnalisant, des modules de professionnalisation, des rencontres avec des entrepreneurs ainsi que la création d’un projet sur la thématique entrepreuneuriale. Les jeunes pourront ainsi découvrir des métiers liés au sport et à la gestion de carrière.

♦ Le rugby : au cœur de cette section sportive scolaire

Chaque semaine, 15 heures seront dédiées à la pratique sportive et e-sportive. Les valeurs transmises aux élèves s’appuient sur l’esprit d’équipe, l’investissement, le travail et l’exigence. Des qualités indispensables pour réussir dans la pratique du sport et dans le monde professionnel.

Les élèves seront encadrés par un staff sportif dédié ainsi que par les staffs du centre de formation Saint Estève XIII Catalan et du groupe professionnel Dragons Catalans. Un encadrement de choix pour les passionnés de rugby. Avec ce programme sportif, le jeune aura toutes les chances d’évoluer dans sa carrière. Il pourra obtenir un suivi médical, psychologique et physiologique, profiter de conseils nutritionnels, ou encore visionner ses performances afin de les analyser.

12/09/2020, Perpignan, France, Dragons Catalans Gilbert Brutus © Arnaud Le Vu / MiP

♦ L’e-sport : pour limiter le décrochage scolaire

L’Académie Dragons Catalans permet de concilier les études à la pratique de l’e-sport. Là encore, les élèves bénéficieront d’un accompagnement poussé. Ce programme axé sur l’e-sport a pour but d’éviter le décrochage scolaire lié à la pratique de haut niveau en e-sport. Le but est de découvrir les talents locaux et de former les professionnels de demain. Les élèves assisteront à des conférences sur les métiers de l’e-sport, suivront des cours de communication et auront des notions juridiques et de streaming. Les parents, quant à eux, seront accompagnés pour mieux comprendre ce monde de l’e-sport et découvrir les carrières envisageables.

Pour cette première rentrée scolaire 2021, seules des Seconde Générale seront accueillies. Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes : https://campus-dragonscatalans.fr.

LAN La Catalane LanParty Perpignan avril 2019 NTWU

// Sur le thème sport, jeunesse et e-sport :