Explora, une exposition immersive pour (re)découvrir le Château de Collioure

Article mis à jour le 2 août 2023 à 08:22

En quelques années, les expositions immersives se sont développées en France. L’Atelier des Lumières situé à Paris en a même fait sa spécialité, de même que la Carrière des Lumières aux Baux-de-Provence. Depuis le 4 juin 2023, le département des Pyrénées-Orientales accueille une nouvelle exposition immersive. Intitulé « Explora, Le château invisible. El Castel invisible », ce spectacle prend place au Château royal de Collioure.

La volonté du département pour répondre à celle du public

Avec ce spectacle, le département des Pyrénées-Orientales renforce son objectif de créer des outils numériques innovants et spectaculaires dans le but de valoriser ses monuments et d’offrir une nouvelle expérience de visite. Ce genre de spectacle s’adresse à tous les publics et toutes les nationalités. « Explora » s’inscrit dans la continuité de « Jardins enluminés. Jardins il.luminats », une balade immersive visible au Palais des Rois de Majorque de Perpignan depuis le printemps 2021.

Les visiteurs souhaitent obtenir une meilleure compréhension des monuments et avoir accès à des contenus de médiation plus diversifiés. C’est pour cela que, les dispositifs numériques, sont, à la fois les meilleurs en termes de contenu, mais aussi les moins impactants pour le monument. Ce côté immersif est très apprécié car les monuments sont plus accessibles, qu’ils soient disparus ou non. Ces expositions d’un nouveau genre font travailler l’imagination des visiteurs, frappés par ce côté spectaculaire.

Jardins enluminés au Palais des rois de Majorque, avril 2021.

Le spectacle Explora

Au Château de Collioure, le spectacle Explora a 4 ambitions. La première, évoquer l’évolution historique du château à travers les âges, notamment les parties non visibles des visiteurs ou des états disparus. Le contraste entre l’espace extérieur et le monument souterrain est bel et bien présent.

La deuxième, présenter le site en mode exploratoire grâce à des témoignages authentiques d’enfants du village venus sur les lieux dans les années 50. Le monument actuel était perçu alors comme un terrain de jeu.

La troisième, offrir aux visiteurs une nouvelle expérience de visite immersive onirique qui implique le public et le renvoie à son imaginaire.

Enfin, ce spectacle a pour volonté d’équiper le Château royal d’un dispositif innovant d’approche de son histoire et de son patrimoine.

Quand l’histoire rencontre l’Histoire

Explora emmène les visiteurs dans un voyage à travers les siècles à la rencontre des fantômes du passé et de leur quotidien. Le château semble habité par des fantômes, qui ont laissé des traces de leur passage. Désormais effacées par l’architecture, ces présences anciennes sont aujourd’hui simplement évoquées, par des ombres, à peine perceptibles.

Cette création originale est aménagée en plusieurs scènes, construites grâce à des éléments réels piochés dans le château. Chaque époque est évoquée, avec précision, sous l’angle d’un personnage (ou de plusieurs) et de son quotidien. Des transitions permettent de transporter le spectateur d’une époque à l’autre. Elles s’inspirent des sensations qu’il est possible de ressentir en explorant les lieux abandonnés : surprise, peur, solitude, curiosité… Les jeux formels et sensoriels s’articulent autour des notions d’espaces et de temporalité.

Le spectateur part à la rencontre des traces du passé. Les personnages sont représentés à taille réelle, tout comme les décors. Finalement, spectateurs et personnages se partagent l’espace. L’histoire se confronte à l’Histoire.

Comment cela fonctionne ?

La lumière est projetée sur la voûte lisse de la salle d’exposition. C’est ce qui permet de recréer des espaces du château, même ceux inaccessibles ou imaginés. La lumière met en valeur une arche, une galerie, un blason ou illumine un personnage fictif ainsi que les spectateurs. Avec cet éclairage, réel et virtuel se rejoignent en un même lieu et une même époque.

Des faisceaux de lampes torches balaient la surface lisse des murs de la salle, à la recherche d’une histoire. Ceux-ci s’arrêtent sur un élément d’architecture ou un objet puis c’est l’ensemble de l’espace scénographique qui s’illumine pour révéler un tableau ou une histoire.