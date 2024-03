Musée de Céret : La mémoire tissée de Teresa Lanceta

Article mis à jour le 2 mars 2024 à 10:16

Tapisseries, peintures, céramiques ou encore dessins, les œuvres hypnotiques de Teresa Lanceta sont à l’honneur au musée de Céret. Du 2 mars au 2 juin, l’exposition « La mémoire tissée » revient sur le riche parcours de l’artiste catalane.

Les premiers visiteurs sont attendus le samedi 2 mars à 11h pour un vernissage ouvert à tous. Seront présents, l’artiste Teresa Lanceta et les acteurs du musée d’Art moderne de Céret. L’exposition rassemble plus de 70 œuvres remarquables, dont une moitié de pièces inédites.

Sur le fil de l’art textile

Née à Barcelone en 1951, Teresa Lanceta adopte, dès ses 20 ans, le tissage comme principal moyen d’expression. De la peinture au dessin en passant par la céramique, la vidéo ou l’écriture, Teresa Lanceta offre, au musée de Céret, un travail protéiforme. Avec pour ligne conductrice la mémoire, l’artiste catalane revient sur son histoire, mais aussi celle des femmes tisserandes du moyen Atlas, marocaines ou encore des communautés gitanes.

Longtemps mis au ban, l’art textile a réussi, non sans mal, à trouver sa place dans le milieu culturel. À ce sujet, Teresa Lanceta a son mot à dire : « Quand j’ai commencé à tisser dans les années 70, ce n’était pas compris par les acteurs de l’art. Il y avait un grand mouvement d’art conceptuel mais qui voulait autre chose. Moi, j’ai eu la force de penser que tisser me liait à beaucoup de personnes dans le monde, bien plus que l’art de ces années-là ».

Persévérante et courageuse, Teresa Lanceta se lance dans le tissage et elle n’est pas la seule. Sheila Hicks, Liz Collins, la montée en puissance de l’art textile est alors une manière pour les artistes de montrer leur appartenance à un collectif. L’exposition « La mémoire tissée » fait aussi écho à toute l’industrie textile du Vallespir, en passant par Saint-Laurent-de-Cerdans et Arles-sur-Tech.

L’exposition « La mémoire tissée » est une joyeuse balade entre des tapisseries remplies d’histoire, suspendues dans les airs. Teresa Lanceta accorde une importance tant au recto qu’au verso de ses œuvres. En effet, la magie opère de l’autre côté et le résultat de ces toiles tissées n’est observable qu’une fois la séquence de tissage terminée. Et pour Teresa, l’erreur est permise et doit être assumée, rendant son travail authentique.

Un métissage de tissage par Teresa Lanceta

Polyvalente, Teresa Lanceta a fait de la valeur collective une force dans son travail de tissage. « L’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Teresa Lanceta, au-delà de cette appartenance au territoire, est liée à son travail sur la mémoire de l’identité espagnole et des communautés gitanes et marocaines », nous confie Jean-Roch Dumont Saint Priest, récemment nommé directeur du musée de Céret.

C’est au travers de ces lignes, presque comme un langage, que Teresa nous raconte ses expériences au Maroc ou auprès des communautés gitanes en Espagne. Depuis 50 ans, l’artiste, à travers son art, se fait le porte-voix des personnes et des techniques marginalisées, et des injustices sociales ou politiques. Avec l’emploi d’un tas de médium, Teresa réussit à briser la frontière faite entre art mineur et majeur. Entre artiste et artisane, elle brouille les pistes.

Reconnue comme l’une des plus grandes artistes espagnoles de la scène contemporaine, Jean-Roch Dumont Saint Priest se montre fier d’exposer Teresa Lanceta dans le cadre de son premier mandat. En fonction depuis septembre 2023, le directeur du musée d’Art moderne attend « beaucoup de catalans » sur cette exposition qui est un moyen d’affirmer l’identité revendiquée.

Visites commentées, ateliers, le musée de Céret espère séduire autant de visiteurs que l’année précédente par une programmation riche. Si l’exposition « Constellations » a su accueillir 42 000 visiteurs sur quatre mois, le directeur du musée se dit confiant et attend avec impatience la suite : une exposition sur Max Jacob, grand ami de Picasso.