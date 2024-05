Perpignan : Une exposition consacrée à Hans Ruedi Giger, figure du surréalisme

Depuis le 20 avril, le centre d’art contemporain ÀCentMètresDuCentreDuMonde accueille une exposition consacrée à HR Giger, considéré comme le « maître de l’obscurité ». Elle présente une sélection de plus d’une centaine d’œuvres du plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et designer suisse.

Qui est HR Giger, cet artiste qui expose à Perpignan ?

Né en 1940 en Suisse, Hans Ruedi Giger a créé son univers autour du surréalisme et de l’ésotérisme. Celui qui a débuté sa carrière dans les années 1960 a plusieurs cordes à son arc : dessinateur, sculpteur, peintre ou encore graphiste et plasticien. Il s’est rapidement intéressé à l’évolution de l’être humain, dans un monde dicté par les nouvelles technologies.

L’artiste est considéré comme l’un des représentants de l’art visionnaire et de l’art fantastique du XXe siècle. Mais sa notoriété n’est pas à la hauteur de son talent, et H.R. Giger n’est que peu cité dans les livres d’histoire de l’art. C’est pour cette raison que, depuis son décès en 2014, des rétrospectives voient le jour, comme à Nantes en 2017 ou cette année à Perpignan.

À Perpignan, une exposition pour célébrer la naissance du surréalisme

L’exposition, qui se tiendra jusqu’au 28 juillet, est organisée dans le cadre du centième anniversaire de la naissance du mouvement surréaliste. Bien que n’ayant pas eu la reconnaissance qu’il mérite, H.R.Giger a suscité une grande fascination dans le domaine du cinéma et du design.

Son univers se situe dans la zone obscure et dans les ténèbres, raison pour laquelle l’exposition est sous-titrée « Surréalisme noir ». L’artiste suisse aimait mêler l’organique et l’inorganique, ainsi qu’anatomies, organes et objets industriels pour arriver à une création entre chair et métal. L’objectif ? Aborder la problématique de l’être humain qui semble devenir peu à peu l’esclave des machines.

Les thèmes abordés dès le début de sa carrière reflètent une réalité contemporaine : le rapport à la technologie, la fusion de l’homme et de la machine, la déchéance physique, les conflits militaires, la destruction de l’environnement, les maladies ou la sexualité … Les dessins et peintures de l’artiste explorent les peurs du XXIe siècle, mêlées aux désirs et aux obsessions.

Cette exposition – qui célèbre le centenaire du premier manifeste surréaliste – marque également le dixième anniversaire de la mort de H.R. Giger. Elle est complétée par des œuvres de Salvador Dali, Hans Ballmer et Ernest Fuchs, qui explorent la relation de l’artiste suisse avec le mouvement surréaliste.

Une carrière associée à une création

À ne pas manquer parmi la centaine d’œuvres présentées : « le Xénomorphe », créature emblématique de la série Alien. La création la plus célèbre de H.R. Giger a été vue par des millions de spectateurs. Beaucoup estiment que son travail dans Alien a bouleversé les formes de la science-fiction, avec un concept inédit de peur de l’inconnu. Après avoir été récompensé par un Oscar en 1980 pour sa collaboration à Alien, H.R. Giger n’a cessé de recevoir des commandes de Hollywood pour participer à d’autres projets cinématographiques. Mais aucune ne fera oublier son Xénomorphe.

HR Giger a également été source d’inspiration pour des artistes contemporains qui évoluent dans le domaine de la littérature, de la mode, du graphisme ou de la musique. Après son passage à Perpignan, l’exposition prendra le chemin de l’Espagne. Elle sera installée au Centre d’art contemporain Les Bernardes de Gérone.