À Perpignan, l’Institut Jean Vigo retrace l’Histoire du cinéma muet

Article mis à jour le 8 avril 2024 à 11:27

Vous souhaitez vous évader de Perpignan à travers le visionnage d’un film ? Après un début d’année riche en nouveautés et en découvertes, l’institut Jean Vigo rend hommage au cinéma muet. Voici toute la programmation du deuxième trimestre 2024.

Un hommage au cinéma muet à Perpignan

L’Institut Jean Vigo a souhaité consacrer un hommage au cinéma muet avec la diffusion de plusieurs films, parfois un peu oubliés, voire totalement méconnus. Impossible de ne pas associer Georges Méliès aux débuts du Septième art. Le 9 avril sera l’occasion de découvrir son œuvre avec la projection de plusieurs de ses créations dans une copie restaurée par la Cinémathèque française. Le tout mis en musique par Benjamin Moussay et Jocelyn Mienniel, au piano et à la flûte, dans un registre jazz contemporain.

La semaine suivante, c’est l’œuvre de René Clair qui sera mis à l’honneur avec son film Le Silence est d’or. Dès sa sortie en salles en 1947, ce film remporte un franc succès. Il s’agit là encore d’une copie restaurée, cette fois en provenance de Pathé Films.

Tourné par l’opérateur Camille Legrand, le film Béhula est un miraculé du cinéma muet indien. C’est en 2022 que la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé entreprend de restaurer cette œuvre, précurseure en effets spéciaux. Avant le début de la projection, Amandine d’Azevedo mènera une conférence sur le thème des jouets optiques en Asie. À découvrir le 14 mai à l’Institut Jean Vigo.

Deux séances dédiées au Portugal à l’Institut Jean Vigo

L’Institut Jean Vigo partage avec ses spectateurs des œuvres venues du monde entier. À l’occasion de ce 2e trimestre 2024, le Portugal sera mis à l’honneur lors de deux séances fin avril. Capitaines d’avril est le premier film de Maria de Meideros. Considéré comme un film de guerre, il relate deux journées historiques, celles du 24 et du 25 avril 1974, durant lesquelles les forces armées portugaises mirent fin à la dictature.

Le film de Robert Bozzi, Les Gens des Baraques revient sur l’histoire des immigrés portugais relégués dans une favelas à Saint-Denis, considérée à l’époque comme l’une des trois plus grandes villes portugaises d’Europe. Planifiées le 25 et le 26 avril, les deux séances seront présentées par Jacques Bidou, un fidèle de l’Institut Jean Vigo, et Marianne Dumoulin.

Les projections en plein air n’attendent pas l’été

Cette année, l’Institut Jean Vigo investit l’Église des Grands Carmes pour des séances en plein air plus tôt que d’habitude ! En effet, la première séance aura lieu le 24 mai avec la projection d’Akira de Katsuhiro Ōtomo, un film sorti en 1988. À l’occasion du cycle « Vendredi politique », il sera présenté par Nicolas Lebourg, historien, auteur et fondateur du média Fragments sur les temps présents. L’ouverture des portes aura lieu à 19h et les participants pourront profiter d’un accueil bar, food trucks et de mini projections dans la salle Marcel Oms. La projection débutera à 21h.

Les arts à l’Institut Jean Vigo

L’Archipel s’installe à la Casa Musicale pour accueillir le campement du cirque Aïtal et son spectacle À ciel ouvert. L’Institut Jean Vigo, associé à l’évènement, invite le duo de circassiens Kati Pikkarainen et Victor Cathala à présenter et commenter leur pratique lors de la projection En Equilibre. Ce documentaire retrace le travail de création de leur spectacle Pour le meilleur et pour le pire. Le rendez-vous est fixé au 7 mai.

Le 30 mai sera consacré à deux artistes de la tapisserie : Jean Lurçat et Dom Robert. Deux documentaires de Patrick Cazals seront diffusés à cette occasion, Lurçat ou le rêve ensoleillé et Les champs de laine de Dom Robert. L’entrée est libre pour les adhérents de l’Institut Jean Vigo et les Amis du Cercle du Regard.

Le coup de cœur de la rédaction de Made in Perpignan

Les fans de science-fiction et d’horreur ont sans doute déjà vu Alien, le chef-d’œuvre de Ridley Scott sorti en 1979. Il sera diffusé dans le cadre des « Jeudi politique », le 18 avril. Ce film culte a été récompensé par un Oscar l’année suivant sa sortie.

L’Institut Jean Vigo a choisi de le remettre sur le devant de la scène avec plusieurs évènements. Jocelyn Dupont, Maître de Conférences à l’Université Perpignan Via Domitia, accompagné de Carlos Arenas, commissaire de l’exposition HR Giger : surréaliste noir, présenteront le film.

Cette exposition d’envergure, qui débute le 20 avril, est organisée dans le cadre du centième anniversaire de la naissance du mouvement surréaliste. Elle présente une centaine d’œuvres de l’artiste incluant le xénomorphe, créature emblématique de la saga Alien.