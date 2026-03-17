Fablab du lycée Maillol : Un laboratoire de la création locale à Perpignan

Article mis à jour le 17 mars 2026 à 14:06

Dans les salles de classe du lycée Aristide Maillol de Perpignan, le Fablab fédère la créativité des lycéens et lycéennes. Dans ce « laboratoire de fabrication » , les projets numériques et électroniques prennent forme grâce à l’entraide entre élèves, professeurs et professionnels.

Cet article a été écrit par Arthur Hurlock accompagné par Léo Lagrange Animation. « Perpignan Stories » est un projet initié par Made In Perpignan en septembre 2025. Depuis, une quinzaine de jeunes ont découvert les rouages du journalisme dans notre rédaction. Ils et elles ont réalisé le reportage de leur choix, à l’écrit et en vidéo.



Grâce au soutien de Journalismfund Europe, Made in Perpignan met en avant les histoires qui inspirent ces jeunes souvent éloignés de l’information et peu représentés dans les médias.

Laser, imprimante 3D, webradio, casque de réalité virtuelle : tout un tas d’outils technologiques s’amoncellent. Au Fablab, on découpe, on coud, on enregistre, on code, on crée le nécessaire pour mettre au point un projet. Ce « laboratoire de fabrication » est au cœur du lycée Aristide Maillol, à Perpignan. En France, 234 Fablabs sont adhérents à la charte du MIT ( Massachusetts Institute of Technology). Une autre partie s’est développée en dehors de cette institution. Ces espaces collaboratifs mettent à disposition les outils nécessaires à la fabrication numérique et électronique.

« Il n’y a pas d’enseignant, pas d’élève, pas de professionnel. Juste des gens qui ont des questions, qui essayent de trouver quelqu’un qui a les compétences pour y répondre », explique Fabien Roca, enseignant de physique chimie responsable du Fablab au lycée Aristide Maillol.

Ce lieu a la particularité de se trouver dans un établissement scolaire. Il dépend de l’Éducation nationale tout en ayant le statut d’association. Conséquences : tout un monde s’y mélange. Élèves de toutes les filières, professeurs, professionnels ou particuliers se retrouvent pour mettre au point leur projet.

Réalité virtuelle, dispositif pour fauteuil roulant sportif, flipper en carton…

Sébastia, lycéen de 18 ans, est un habitué du lieu où il passe ses pauses repas. Spécialiste de la réalité virtuelle, il apporte son aide ici et là et organise des démonstrations. Par exemple, une simulation pour se former au massage cardiaque en réalité virtuelle. “Le Fablab, ça m’apporte une sensation de bien-être au lycée. Ici on retrouve des personnes qui nous aident à avancer dans nos projets et on partage de vrais moments de convivialité.”

En ce moment, un projet occupe un peu plus les usagers. Il s’agit d’un tapis de sports pour fauteuil roulant. Le prototype est en cours de finalisation. « On aimerait le proposer à une salle de sport et ensuite peut-être mettre à disposition nos plans pour d’autres. » Le Fablab mène plusieurs projets autour du handicap, par exemple des extensions de claviers pour des personnes déficientes visuelles. Une production qui coûte moins cher aux établissements si elle est faite depuis le Fablab.

Outil d’insertion : le Fablab fédère les professionnels des Pyrénées-Orientales

« On a une communauté avec différents domaines de compétences et on va tous apporter une connaissance qui va permettre de créer. L’idée est de mener un projet du début à la fin, en se trompant et en recommençant », explique Fabien Roca. Le lieu permet aussi de faire rayonner le lycée dans le domaine de la fabrication locale. « Notre objectif est de fédérer des professionnels autour de nous qui ont besoin de retrouver des compétences et des machines. »

Un point de convergence qui permet aussi de jouer sur l’insertion des élèves en formation. Ce jeudi 12 mars par exemple, le Fablab est en effet porteur de l’évènement Numerigirls qui a lieu au lycée Aristide Maillol. Une journée qui a été dédiée aux collégiennes et lycéennes pour les inciter à se tourner vers les filières numériques.

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