Faire les bons choix sur Parcour’sup | Marion, Samuel ou Brenna témoignent

Alors que s’ouvre la plateforme Parcour’sup, ils sont déjà nombreux à plancher sur leurs choix d’orientation post-bac. Pour la Région, ce moment est crucial pour l’avenir des futurs bacheliers. La Région Occitanie a donc mis en place un portail pour ouvrir le champ des possibles. Un portail qui permet de découvrir des métiers ou des filières via des témoignages vidéos, des articles, ou des parcours singuliers.

Samuel, Carla ou Brenna nous évoquent leur parcours. Ils sont en apprentissage, étudiants ou alternants. Dans la filière conception animation, tourisme, sanitaire, dans la transition énergétique ou numérique, autant de secteurs qui recrutent dans la région Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales.

Pour Marion, 26 ans chargée de communication, l’apprentissage est un outil qui lui permet de mettre en application tout ce qu’elle apprend à l’école. « Je gère pour une entreprise toute la commercialisation en terme visuel, que ce soit sur les réseaux sociaux, le site internet et tous les évènements que l’on peut mettre en place. Je gère aussi la partie stratégique, ce qui me permet d’avoir une vision d’ensemble sur toute la communication ». Marion a fait sa formation « concepteur en communication visuelle » auprès de l’Idem du Soler. « On va travailler tout ce qui est identité visuelle, logos, supports de communications etc. »

À 19 ans, Brenna est réceptionniste en apprentissage. Aujourd’hui elle se dit prête à intégrer le monde du travail. Brenna est en 2e année de BTS Tourisme dans le Tarn. « Le BTS tourisme a pour but de créer et de promouvoir des produits touristiques destinés à la vente. Il a aussi une partie sur l’accueil et l’accompagnement des groupes (…) Mais aussi l’enseignement de 2 langues étrangères, pour moi c’était l’anglais et l’espagnol. Après mon BTS je vais poursuivre mon cursus une formation de personnel navigant commercial, stewart ou hôtesse de l’air ».