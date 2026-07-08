Féminicide à Perpignan : le drame d’une emprise que personne n’a osé signaler

Article mis à jour le 8 juillet 2026 à 18:07

Le drame concerne une jeune femme de 29 ans poignardée à plusieurs reprises par son compagnon, lundi dernier. Les éléments de l’affaire présentés par le procureur de la République, ce mercredi, font apparaître une « emprise manifeste » et une violence rampante jamais signalée à la justice. Un drame qui interroge la détection des violences intrafamiliales, dans un département où près de 1 800 enquêtes ont été ouvertes en 2025.

Le ton grave, Jérôme Bourrier, procureur de la République de Perpignan, évoque « le premier féminicide de l’année » dans les Pyrénées-Orientales. Le magistrat décrit une scène « extrêmement violente et barbare ». Le mis en cause, un homme âgé de 30 ans qui s’est lui-même dénoncé auprès des forces de police, est accusé d’avoir porté 19 coups de couteau à sa compagne, au thorax, au dos et à la gorge.

Emprise, surveillance et menaces

Le procureur évoque un « couple paisible originaire de la région grenobloise ». Mais derrière cette apparence tranquille, une autre réalité émerge au fil des investigations. L’homme était connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants et de délinquance routière, mais n’avait en revanche jamais fait l’objet d’aucun signalement pour des faits de violence intra-familiale. Là aussi, les premiers éléments éclairent une réalité différente. Et c’est tout le paradoxe de cette affaire.

Si la justice ne connaissait rien du couple, l’entourage décrit quant à lui « une emprise manifeste », des « menaces » et une « surveillance » constante.

Les parents de la victime disent que cette dernière avait peur de lui. D’après eux, l’homme tournait en boucle sur une idée de complot à son égard et d’adultère supposée de la part de sa compagne. D’après ses proches, celle-ci n’entendait pourtant pas le quitter.

Aucun signalement malgré des faits très violents

Les proches évoquent également une scène très grave, survenue en 2019. Son compagnon l’aurait menacée avec une arme de poing, pointée vers sa tête, afin qu’elle lui remette de l’argent. Selon le procureur, cette scène serait intervenue dans un contexte de dette liée au trafic de stupéfiants. Mais ces faits, pourtant d’une extrême gravité, n’avaient alors donné lieu ni à une plainte, ni à un signalement auprès des services de police ou de justice.

Le mis en cause est en garde à vue et doit être présenté à un juge ce jeudi soir, sous réserve des résultats de l’expertise psychologique. Pour homicide volontaire sur conjoint, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Deux à trois gardes à vue par jour pour violences intra-familiales dans les Pyrénées-Orientales

Au-delà de ce féminicide, le procureur a replacé le drame dans un contexte départemental marqué par un niveau élevé de violences intrafamiliales. Jérôme Bourrier a rappelé que de nombreux dispositifs avaient été mis en place ces dernières années dans les Pyrénées-Orientales, aussi bien en matière de prévention que de détection, de signalement et de traitement judiciaire des procédures. Des conventions et des partenariats qui, espère-t-il, permettent d’améliorer la réactivité des services de police et de justice.

Le magistrat reste néanmoins prudent sur leur portée. Car le constat chiffré demeure lourd : près de 1 800 enquêtes pour violences intrafamiliales ont été ouvertes en 2025 dans le département. Et, selon le procureur, deux à trois gardes à vue sont décidées chaque jour pour ce type de faits. Un volume qu’il qualifie lui-même d’ « énorme », tout en rappelant qu’un seul homicide reste déjà « un de trop ».

Au niveau national, une loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants doit être présentée à l’Assemblée au mois de septembre.

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