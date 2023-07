Arts et science dialoguent au festival Bioviv’art 2023 autour de l’avenir de l’eau

Festif et convivial, le festival Bioviv’art mêle Arts et Science dans un esprit de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Durant trois jours, du 28 au 30 juillet 2023, les Caves Ecoiffier d’Alénya accueilleront des spectacles, des conférences et des ateliers au cours desquels pourront se rencontrer artistes, scientifiques, bénévoles, habitants des Pyrénées-Orientales et touristes.

Le thème de l’eau au centre de cette édition 2023

La 1ère édition, organisée en août 2022, avait rassemblé 1.100 participants. Cette année, la programmation est centrée sur la thématique de l’eau, aussi bien douce que marine. Une eau perçue comme ressource à préserver et écosystème à protéger. Plusieurs questions seront posées pour savoir comment préserver cette eau ou comment répartir cette ressource qui devient rare. Le département des Pyrénées-Orientales est particulièrement touché par le dérèglement climatique. Tout le monde peut constater les effets du manque d’eau.

Le principe du festival reste le même : toucher un large public pour s’émouvoir, apprendre, comprendre pour se questionner sur nos modes de vie et ainsi agir, individuellement et collectivement. Le concept de mélanger art et science est totalement inédit mais efficace puisqu’il permet de sensibiliser l’esprit et le cœur.

Les spectacles : évasion artistique et réflexion écologique

Plusieurs spectacles, dont certains accessibles gratuitement, seront proposés au public durant ces 3 jours de festivités. Ils auront lieu dans le parc Ecoiffier. Premier spectacle en ouverture du festival L’Envol des Muses par la compagnie Cielo. Des lumières sont projetées sur des voiles en mouvement portées par des danseuses sur échasses pour emporter le public dans un univers fascinant.

Le monde du silence gueule !!! est présenté par Julia Duchaussoy et Franck Lorrain. Ils interpréteront les habitants des océans pour s’adresser aux humains. Une façon originale de mettre l’accent sur les risques de la pollution et de la pêche intense ou encore sur la surexploitation des ressources marines par les hommes. Le tout avec humour et tendresse. Le spectacle sera suivi d’une discussion avec Gilles Boeuf.

Un spectacle pour les tout-petits est prévu. La compagnie Mercimonchou présente La Dignité des Gouttelettes, un spectacle avec une succession de tableaux qui montre le lien important entre l’eau et le vivant. Le spectacle devient alors une création sensorielle accessible dès 1 an.

Gaël Faure donnera un concert au cours duquel il interprètera son EP L’Eau et la peau. Trompette, trombone et voix résonneront dans le parc Ecoiffier. Ce spectacle sera suivi du concert de DJ Moon, en clôture du festival.

D’autres spectacles sont à découvrir du 28 au 30 juillet dont une performance artistique de l’artiste Sandrot. Chaque fin de spectacle sera marquée par un « bord de plateau » qui permettra au public de dialoguer avec les artistes et les scientifiques.

Les interventions des experts au parc Ecoiffier

Le festival Bioviv’art donne aussi la parole à des experts, des spécialistes des sujets écologiques actuels Elodie Magnanou, chercheuse au CNRS à Banyuls-sur-Mer et gestionnaire de la réserve naturelle de la forêt de la Massane, prendra la parole pour expliquer comment la forêt résiste, s’adapte, lutte et aide les hommes face au manque d’eau.

Pascal Romans, conservateur du Biodiversarium et responsable du Service Mutualisé d’Aquariologie de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, reviendra sur le littoral des Pyrénées-Orientales, réputé pour sa biodiversité marine riche, complexe mais aussi fragile.

À voir également : une conférence dérapante avec Jean-Baptiste de Panafieu, une conférence théâtralisée de Frédéric Ferrer ou encore une conférence de Gabrielle Bouleau avec la compagnie du Singe Debout.

Des ateliers interactifs et ludiques

En plus des spectacles et des conférences, les plus petits pourront participer à des jeux, en partenariat avec Bioviva et la Tram66. Les adultes, en compagnie des enfants, pourront participer à deux ateliers ludiques pour créer une fresque de la biodiversité et une fresque de l’eau.

La première a pour but de sensibiliser les participants en leur faisant découvrir le fonctionnement des écosystèmes, l’impact des activités humaines, le rôle de la biodiversité et les menaces liées à son érosion. La seconde aura pour but de faire découvrir, grâce à des cartes, les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que sa sensibilité face au changement climatique.

Lumière sur les jeunes auteurs

Pour cette 2e édition, le festival Bioviv’art a voulu mettre en valeur le travail des jeunes auteurs et autrices de théâtre. Un appel a été lancé pour recueillir des textes courts de théâtre sur le thème de l’écologie. Résultat : Mathilde Bellin et Alexis Beaumont, ont été sélectionnés par un collectif composé de personnes issues d’horizons divers. Les deux lauréats auront le privilège de lire leurs écrits devant le public puis d’échanger avec les spectateurs.

Mais aussi…

Pendant toute la durée du festival, les participants retrouveront une exposition photo en libre accès pour découvrir la Réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane, un coin librairie installé par La Libambulle, des ateliers organisés par la Maison de l’Eau et de la Méditerranée de Le Boulou.

Programme complet et informations disponibles sur le site de l’évènement https://www.biovivart.fr