Perpignan : le Festival IDA annonce les soirées chaudes de l’été 2023

Comme depuis 25 ans, le 1er week-end de juin annonce le début de l’été à Perpignan avec le festival IDA. La Casa Musicale se transforme en une scène qui symbolise les rencontres, la joie et le plaisir.

Cette année, les 2 et 3 juin seront sous le rythme hip-hop, rumba gitane, salsa cubaine, afro-jazz, gospel ou encore flamenco. Tous les horizons se réunissent à la Casa Musicale pour profiter de nuits musicales et festives.

Les artistes Moody, Myra, Gros Mo et Makala pour la 1ère soirée du festival IDA

Comme à l’accoutumée, la première partie de la soirée du festival IDA est dédiée aux ateliers de la Casa Musicale. L’occasion de mettre à l’honneur les talents locaux et de découvrir le résultat final d’une année de pratiques artistiques. Au programme : Big Band Jazz dès 18h puis une démonstration de Capoiera suivie de shows de danses hip-hop puis de Open Mic pour clore cette première partie. Ensuite, quatre artistes se produiront au pied de l’Arsenal à partir de 21h30.

C’est Moody qui s’élancera en premier sur la scène de la Casa à 21h30. Habitué des lieux depuis ses 14 ans, cet artiste perpignanais défendra son nouvel album prévu pour juin 2023. Lui succédera à 22h Myra, une artiste plurielle qui a rapidement réussi à s’imposer dans le monde très masculin des musiques urbaines. Après sa récente résidence à la Casa Musicale, la chanteuse débute une mini-tournée des pays francophones.

Gros Mo est aussi bien connu de la scène perpignanaise. Lui, qui a choqué avec ses textes crus et étonné par ses prises de risques musicales, s’inspire de ses multiples influences. Makala clôturera la soirée et promet un « bordel organisé » aux spectateurs.

De gauche à droite : Moody (photo © Vincent Fernandez), Myra (photo © Em lop), Gros Mo, et Makala.

La Casa Musicale fera à nouveau vibrer la diversité musicale pendant IDA

Le samedi 3 juin aussi, la première partie de la soirée du festival IDA sera consacrée aux ateliers de la Casa Musicale. Début des festivités à 16h avec La Fanfare Soul Funk suivie d’une déambulation de La Batu’Casa. À partir de 18h, le public n’aura que le choix des styles : rumba catalane, chorale gospel, sans oublier Peña Flamenca.

De Sant Jaume Son, un groupe de rumba issu de la communauté Gipsy de Perpignan montera sur la scène à partir de 20h30. Ce groupe mêle les univers culturels gitans et cubains pour proposer un cocktail à la fois savoureux et explosif. La formation Trio 368° viendra dès 21h15 pour faire grimper la température avec des chansons lumineuses aux multiples influences.

C’est Los Van Van qui sonnera la fin de la soirée mais pas de l’ambiance. Ce groupe de salsa a fait danser des générations sur des rythmes endiablés. Durant ces deux jours de festival, R.CAN officiera en tant que maître de cérémonie. Cet artiste engagé a développé des ateliers d’écritures pour les enfants ou encore les détenus et enchaîne les concerts au message positif.

De Sant Jaume Son

De la musique et des associations

En 2023, le festival ne se limite pas aux soirées festives. Cette année, IDA a souhaité laisser une place à des associations locales qui luttent contre les discriminations, apportent une aide humanitaire, organisent des actions de sensibilisation et/ou de prévention…

Associée à une centaine d’entreprises, la Fondation Agir Contre l’Exclusion agit dans les Pyrénées-Orientales pour répondre à la diversité des besoins des bénéficiaires pour favoriser l’égalité des chances, l’accès aux droits, aux biens et aux services essentiels, mais aussi rompre l’isolement et en finir avec les inégalités scolaires.

Welcome66 accompagne les demandeurs d’asile et les réfugiés hébergés dans les Pyrénées-Orientales afin de faciliter leur inclusion sociale et l’insertion professionnelle des mineurs non-accompagnés. Cette association qui a vu le jour en 2018 à Perpignan veut créer le monde de demain en favorisant l’échange et le partage.

L’association InfoJeunes conseille, informe et accompagne les jeunes de moins de 30 ans pour les aider à accéder à leurs droits, travailler, se déplacer, se plonger, construire un parcours, s’engager, se loger, entreprendre… Les équipes seront présentes lors du festival IDA le 2 juin.

Take It ! la web radio des jeunes des Pyrénées-Orientales sera représentée par une dizaine de reporters qui iront dans les coulisses à la rencontre des artistes et des participants pour recueillir des impressions en live.

Enfin, Cataladon cherche à réunir des fonds pour venir en aide aux populations fragilisées. L’association s’est fortement mobilisée depuis le début du conflit en Ukraine en aidant notamment les Ukrainiens réfugiés dans le département. Pour préparer le prochain convoi du 12 juin, l’association Cataladon sera présente toute la durée du festival IDA pour recueillir des dons, des médicaments et du matériel médical.

De la musique, des associations et de la restauration

Pour rester dans cet esprit de convivialité, un service de restauration/buvette est prévu le temps du festival. Le public aura le choix entre plusieurs foodtrucks : La Camionnette verte qui propose des assiettes végétariennes et de la street food, ou bien La Guinguette pour déguster des tapas, des encas, des crêpes et de la sangria. Pour ceux qui préfèrent les pâtes, Le Meltin’ Pâtes conçoit des pâtes fraîches artisanales accompagnées de sauces de saison. À découvrir également Le Comptoir de la Cada pour boire une bière ou du vin bio ainsi qu’un stand pour goûter aux glaces à la planxa, un concept inventé en Thaïlande, pour le plaisir des yeux et du ventre.