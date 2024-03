Festival maritime : Ces bateaux mythiques feront Escale à Port-Vendres

Article mis à jour le 15 mars 2024 à 18:45

Du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 2024, la ville de Port-Vendres organise la première édition du festival maritime « Escale à Port-Vendres ». L’occasion pour le public de visiter des vieux gréements et de participer à plusieurs animations, en lien avec la thématique de la mer.

Avant d’être le port que l’on connaît aujourd’hui, Port-Vendres était avant tout un abri pour les marins. En effet, il s’agit du seul port en eaux profondes de la côte Vermeille. Depuis l’Antiquité, les bateaux de commerce viennent s’y abriter de la tempête. Beaucoup n’ont d’ailleurs pas eu le temps de s’y réfugier, près de neuf épaves antiques reposent dans les profondeurs, au large de la ville.

Ces quatre bateaux mythiques sont à découvrir à Port-Vendres

Amarrés dans le Vieux-Port, quatre bateaux emblématiques seront ouverts au public lors du festival « Escale à Port-Vendres ». Le plus imposant est le Santa Maria Manuela, un bateau portugais datant de 1937. Cet ancien morutier compte quatre mâts et mesure près de 67 mètres. Le Morgenster, voilier hollandais, mesure quant à lui 48 mètres de long.

Construit en 1919, cet ancien bateau de pêche n’en reste pas moins majestueux. La Grâce, réplique d’un brick tchèque, est un ancien corsaire datant du XVIIIe siècle. Il était le bateau de l’explorateur Augustin Herman. Enfin, les visiteurs pourront également admirer La Belle Poule, le voilier-école de la Marine nationale. Cette goélette de 38 mètres de long, a été construite en 1932.

Durant toute la durée du festival, le public pourra admirer ces navires de la cale au pont. Pour monter à bord, comptez 10 euros. Le tarif est fixé à 5 euros pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, et gratuit pour les moins de 6 ans. Afin de gérer le flux de visiteurs, les visites se succéderont toutes les 20 minutes. Autour de ces bateaux, une trentaine de voiles latines, traditionnelles des rivages de Méditerranée, réaliseront une manifestation Vire-vire. Un grand défilé des équipages aura également lieu sur les quais, le samedi 13 avril, à 11h.

Des animations dédiées à la mer

Au niveau des animations prévues durant le festival, un marché de la mer sera installé sur la place de l’Obélisque. Plusieurs concerts seront organisés à la caserne du Fer à Cheval, le vendredi 12 avril. « Nous avons une programmation de quatre concerts, le vendredi et le samedi soir, à partir de 20h », présentent les organisateurs de l’évènement.

Parmi les artistes à l’affiche, le groupe El Pony Pisador, groupe barcelonais qui possède un répertoire de chants celtiques et folks. La Bricole interprétera des chansons maritimes du Boulonnais, les trois chanteuses du groupe Havàname et le quatuor à cordes Aalma Dili Di Napoli se produiront aussi sur scène. Le sculpteur catalan Emil Armangol, connu pour son œuvre la Porte des Pays Catalans, monument situé près de l’autoroute A9, présentera ses sculptures dédiées à la mer.

Le festival « Escale à Port-Vendres » vise aussi à sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels. « Nous avons à cœur de poser la question de l’environnement, de la qualité des eaux, et de la pêche aujourd’hui », annonce Monica Guillouet Gelys, adjointe en charge de la culture à la mairie de Port-Vendres. « L’association Sea Plastics et le Parc Marin, en partenariat avec Micro-Folie, animeront des ateliers de médiation aux enjeux environnementaux et au monde maritime. » Il sera également possible de s’informer au cinéma-théâtre Le Vauban où une sélection de documentaires et fictions pour toute la famille sera projetée, durant toute la durée du festival.

Toute la programmation du festival est à retrouver ici.