Sortie en mer, débats, sports nautiques... Ce festival s'amarre à Port-Vendres

Du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, le festival Immerseaves organise sa deuxième édition à Port-Vendres. L’occasion de découvrir des activités nautiques responsables et innovantes, tout en profitant d’une balade à bateau. Focus sur ce festival pas comme les autres qui allie loisirs et sensibilisation.

Naviguer à bord d’un catamaran à voile de 12 mètres, d’un bateau électrique ou d’un voilier école ? C’est ce que propose le festival Immerseaves, qui chaque année, présente les dernières innovations en matière de nautisme. Derrière l’organisation de cet évènement incontournable à Port-Vendres, trois entreprises locales : Ethics Yachting, Nautica Vermeille et le Paradis des Bulles.

Des sorties en mer gratuites à Port-Vendres

« Nous proposons des sorties en mer gratuites avec notre catamaran 100% électrique et d’autres bateaux », annonce Simon Briot, responsable du centre de plongée écoresponsable, le Paradis des Bulles. Il y a quatre ans, cet ancien ingénieur dans le spatial a le projet fou de transformer son bateau de plongée traditionnel et thermique, en catamaran électrique. Totalement autonome, cette embarcation est couverte de panneaux solaires. Une première en France et dans les Pyrénées-Orientales. L’occasion aussi de faire découvrir au public une autre manière de pratiquer la mer et la côte Vermeille.

« Ce weekend, on organise aussi une grande opération de nettoyage », lance le responsable du centre de plongée. « Malheureusement, il y a beaucoup de déchets au fond du port. Dés qu’il y a du vent, tout fini à l’eau. » Depuis 2019, les plongeurs du Paradis des bulles se mobilisent pour récupérer les déchets immergés.

Cette année, la collecte aura lieu pendant le festival des Immerseaves, le samedi et le dimanche matin. « L’objectif est de faire d’une pierre deux coups, en sensibilisant le public au nettoyage du port et à la découverte du catamaran. » Si les plongeurs aguerris n’auront aucun mal à remplir leurs sacs de déchets en un temps record, pour nettoyer, trier et comptabiliser les détritus sur la terre ferme, Simon Briot en appelle aux bonnes volontés.

Sensibiliser le public à la biodiversité marine

Les visiteurs pourront aussi s’initier à d’autres activités comme l’e-foil (surf électrique), hydrofoil, le paddle, le kayak, ou l’e-VTT. Objectif, promouvoir les mobilités douces. « Nous allons mettre en place des ateliers de sensibilisation à la biodiversité », ajoute l’organisateur. À cette occasion, différents acteurs de l’environnement comme le Parc marin du golfe du lion délivreront leurs conseils. Le tout agrémenté de témoignages de spécialistes comme les associations Sea Shepherd, Surfrider ou Shark Education. Les visiteurs pourront aussi assister à des conférences thématiques sur la sécurité en mer, la plongée durable ou la navigation.

La Réserve marine présentera au public du festival le fonctionnement de ses nouvelles bouées d’amarrage à Paulilles. L’année dernière, une zone de mouillage et d’équipements légers avait été installée dans l’anse jusqu’à Port-Vendres, afin de préserver les fonds marins fragiles comme l’herbier de Posidonie.

Les tables rondes du festival Immerseaves

Samedi 20 avril, dés 14h, les échanges seront ouverts avec des tables rondes sur la préservation de l’environnement marin ou la dépollution marine. Le lendemain, la plaisance responsable, les activités nautiques et terrestres seront au cœur du débat. Les enfants pourront aussi participer à des animations type chasse au trésor.

En 2023, le festival Immerseaves avait attiré près de 300 personnes autour de la thématique de la mer. Rendez-vous sur les quais de Port-Vendres ce weekend. Tout le programme des Immerseaves à retrouver ici.