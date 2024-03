Le Festival Musique Sacrée de retour à Perpignan

Article mis à jour le 5 mars 2024 à 12:04

Du 15 au 28 mars 2024, le festival Musique Sacrée de Perpignan rassemble artistes, partenaires, bénévoles et public autour d’un message d’humanité et de respect. Les acteurs artistiques et culturels de la cité catalane s’associent à l’évènement qui aura pour thème cette année « l’écho ». Photo Ensemble Correspondances (en concert le 26 mars à L’Archipel) © Victoire Andrieux.

L’inauguration du festival Musique Sacrée à Perpignan

Le festival débutera le 15 mars 2024 avec le concert Origines, au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà. Paul Smith, initiateur de la fondation Sing’in, donnera une représentation avec le quintette vocal Apollo 5. Les enfants des écoles Pasteur Lamartine, Jules Ferry et de la chorale du collège Marcel Pagnol participeront à ce concert dédié aux familles qui aura pour thème les origines.

Apollo 5 est l’un des groupes a cappella les plus petits de Grande-Bretagne, mais c’est aussi le plus connu ! Il se compose d’un soprano, d’une mezzo-soprano, de deux ténors et d’une basse.

Les concerts Florilège à l’église des Dominicains de Perpignan

Les concerts Florilège sont les seuls du festival Musique Sacrée à être payants. Toutefois, ils restent accessibles à des prix très abordables, compris entre 1 et 30 €. Comme l’année dernière, cinq concerts Florilège seront donnés, dont quatre à l’église des Dominicains. Tous les concerts seront suivis d’une rencontre avec l’un des artistes présents sur scène.

Le premier concert aura lieu le 22 mars, à 21h. Stabat mater est l’ensemble caravansérail dirigé par Bertrand Cuillier. Il présente un programme dédié au compositeur Domenico Scarlatti. Une soirée à ne pas manquer pour cette édition 2024. S’en suivra Luminous night, un concert imaginé comme un dialogue autour d’un oxymore d’ombre et de lumière. Dirigé par Christopher Gibert, le chœur Dulci Jubilo offre un temps musical suspendu dans le temps, avec l’architecture de l’église des Dominicains comme décor. Un voyage onirique qui attend les spectateurs le 23 mars, à 21h.

Le 24 mars à 18h30, Waed Bouhassoun et Rusan Filiztek, originaires des montagnes de Syrie et de Turquie, ont choisi d’interpréter les poésies, musiques et chants sacrés de celles-ci. Le 26 mars à 20h30, le concert Maître de Notre-Dame de Paris est organisé à l’Archipel. L’ensemble Correspondances est dirigé par le claveciniste Sébastien Daucé. Le musicien revisite les motets des grands maîtres de Notre-Dame de Paris, en hommage à la fin du chantier et la réouverture au public, prévue le 8 décembre 2024.

Enfin, le 28 mars à 21h, Lambert Wilson incarne Alphone de Lamartine, l’auteur des Harmonies poétiques et religieuses. Rogert Muraro interprète Liszt, le compositeur des Harmonies. Un concert empreint de poésie et de spiritualité.

Les concerts Mosaïque, en accès libre à Perpignan

Parmi les concerts Mosaïques, le 16 mars à 17h, Élizabeth Vitu et Laurent Pie au carillon et Pierre Jordi I Manaut à la cornemuse prendront place sur le parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux. Les musiciens présenteront Ondes, leur création originale.

Le Quintette Diablo, habitué du festival Pablo Casals, s’invite aujourd’hui au festival Musique Sacrée toujours avec la volonté d’aller à la rencontre du public perpignanais. Le concert Timbres à tous vents fait écho à l’énergie de la jeunesse. Le 22 mars à 18h30, à l’église des Dominicains.

Le 24 mars à 11h, au coeur de la Chapelle basse du couvent des Minimes, Fanette Estrade et Matthieu Prat ont choisi d’illustrer l’écho avec un programme original qui réunira la musique de Jean-Sébastien Bach, des balades médiévales et des mantras. Julieta Longuepée, professeur de yoga, les rejoindra sur scène pour illustrer la réunion du corps et de l’âme.

Les Pousses du festival : quels concerts à Perpignan ?

Trois concerts Les Pousses du festival sont à découvrir cette année dont celui qui inaugure le festival Musique Sacrée. Tous sont en accès libre. Le 17 mars à 14h30, à la Chapelle basse du Couvent des Minimes, Céline Bertault, Aude Ortiz et Samir Hammouch embarqueront les enfants dans une véritable escapade imaginaire au fil de la Méditerranée avec Le Voyage de Yacoub.

Le 17 mars à 17h30, au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, le jeune chef Medhi Lougraïda dirigera l’orchestre de 3e cycle du Conservatoire de Perpignan. À cette occasion, les extraits de deux chefs-d’œuvre : Le lac des cygnes et Casse-Noisette seront joués. Durant le concert, Medhi Lougraïda présentera les différents instruments utilisés.

La programmation dédiée au Jeune Public ne se limite pas aux concerts. En effet, Les Pousses du festival jeune public invitent les enfants pour une 3e édition riche en animations. Ateliers-concerts, interventions d’artistes dans les écoles, visites musicales, répétitions de concerts ou encore projections. Tous les lieux de Perpignan se mobilisent.

Les Constellations du festival : une volonté de transmission

Les Constellations du festival s’inscrit dans une volonté de transmission des savoirs et de découverte du patrimoine de la ville. Une attention particulière est donnée aux publics habituellement éloignés de l’offre culturelle.

Depuis le 29 janvier et jusqu’au 31 mars, la Chapelle du Tiers-Ordre accueille une exposition de Patrick Rancoule, un photographe et sculpteur qui s’intéresse surtout à la condition humaine et à la spiritualité. Le 19 mars, la médiathèque de Perpignan accueillera une lecture musicale. Léonor de Récondo lira quelques passages de son livre Le grand feu, Venise cœur de l’amour et de la musique, incarnés au violoncelle par Elisa Joglar, qui reprendra les sonates d’Antonio Vivaldi.