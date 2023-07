Le Festival Pablo Casals rend hommage à son fondateur avec cette édition 2023

Comme chaque année, le festival Pablo Casals s’installe à Prades pour plusieurs jours. Cette édition 2023, qui est la 3e dirigée par le chef d’orchestre Pierre Bleuse, sera aussi l’occasion de célébrer le 50e anniversaire de la disparition de Pablo Casals, décédé en 1973 à l’âge de 96 ans. Photos © Hugues Argence / Festival Pablo Casals.

Le programme de cette édition qui se tiendra du 28 juillet au 8 août alterne tradition et modernité, le tout en tenant compte du patrimoine catalan. La volonté est toujours identique : réunir toutes les musiques pour accueillir tous les publics. La mixité générationnelle aura lieu chez les spectateurs mais aussi chez les artistes.

L’hommage à Pablo Casals

L’édition 2023 sera donc l’occasion de rendre hommage au fondateur de ce festival, Pablo Casals. Le compositeur avait lui-même souhaité célébrer le bicentenaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, en programmant plusieurs concerts à Prades. Cet évènement, qui devait être unique, s’est finalement développé pour devenir le Festival Pablo Casals de Prades.

Pour rendre hommage à Pablo Casals, qui restait lié à son festival jusqu’à la fin de sa vie, une exposition itinérante et interactive sera visible dans les rues de la ville tout le temps du festival. Jean-Jacques Bedu, romancier, essayiste et conférencier, tiendra une conférence sur Pablo Casals au Mémorial de Rivesaltes le 28 juillet, jour d’ouverture du festival. Julie Sévilla-Fraysse rendra hommage à sa manière, avec son violoncelle, lors d’un concert après la conférence.

Mettre à l’honneur Jean-Sébastien Bach

Comme Pablo Casals a créé ce festival par passion pour Jean-Sébastien Bach, cette édition hommage était également l’occasion de mettre à l’honneur ce compositeur. Bach, génie d’hier et source d’inspiration d’aujourd’hui, s’inscrit donc dans la volonté du festival, celle de mêler tradition et modernité. Durant le festival, les invités, chacun à leur manière, salueront l’œuvre de Bach durant deux soirées.

La première, le 3 août, à l’abbaye Saint-Michel de Cuxa. L’orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, sous la direction de Théotime Langlos de Swarte, jouera les concertos de Bach. Une première pour ce jeune prodige originaire de la région. La seconde, le 6 août, à l’église Saint-Pierre de Prades, le Choeur Altitude & la Maîtrise Saint-Joseph de Prades, sous la direction de Cyprien Sadek interpréteront une cantate de Bach et des motets de Pablo Casals.

Les concerts de l’Orchestre du Festival Pablo Casals

Dès son arrivée, Pierre Bleuse a voulu recréer l’Orchestre du Festival. Cette année, le directeur du festival a souhaité inviter de grands solistes tenant le poste de premier pupitre au sein d’orchestres européens d’envergures. Parmi eux, Eugène Tzikindelean, Sharon Roffman, Dana Zemtsov ou encore Julie Sévilla-Fraysse.

Le concert d’ouverture aura lieu à l’abbaye Saint-Michel de Cuxa le 29 juillet. Renaud Capuçon sera présent, tout comme Julia Hagen. Pierre Bleuse dirigera l’Orchestre du Festival Pablo Casals. Le concert de clôture se tiendra le 8 août au même endroit. Le public pourra écouter deux symphonies de Beethoven.

La musique de chambre, tradition du festival

La musique de chambre est la véritable identité du festival, celle voulue par Pablo Casals. Cette année encore, le public a l’occasion d’écouter de grands solistes de la scène internationale. Plusieurs soirées seront dédiées à la musique de chambre. Elles auront toutes lieu à l’abbaye Saint-Michel de Cuxa, sauf celle du 30 juillet où Astrig Siranossian fera résonner les murs du prieuré de Marcevol avec son violoncelle.

Sans oublier la modernité

L’ensemble Flashback et le Festival Pablo Casals présentent, en création mondiale, une création contemporaine hybride de Sofia Avramidou. La compositrice et chanteuse grecque est en résidence au festival cette année. Les musiques, qui s’inspirent de chants traditionnels grecs, seront projetées sur les parois de la grotte et interprétées par le contrebassiste soliste Nicolas Crosse. Pour découvrir cette création, le rendez-vous est donné le 4 août à la grotte des Canalettes.

Les jeunes ont la parole

Le festival joue un rôle essentiel sur le plan de la transmission et du brassage culturel. Pierre Bleuse insiste sur l’importance du rapprochement entre les générations. Pour participer à l’Orchestre du Festival, plus de 35 jeunes musiciens venus des grandes écoles de musique européennes, sont sélectionnés et traités sur un pied d’égalité avec les musiciens confirmés. Le public pourra découvrir ces jeunes talents tous les jours du lundi 31 juillet au samedi 5 août dans différentes églises dans les environs de Prades.

La ville de Prades s’anime

Un concert famille est programmé le 30 juillet dans le parc de l’Hôtel de Ville de Prades. Jeanne Bleuse de la Compagnie La Vagabonde interprétera au piano et au clavecin des compositions classiques ainsi que des créations inédites, spécialement élaborées pour le festival.

Un concert tous publics aura lieu le 1er août sur la place de la République à Prades. Le Funky Style Brass sera là pour faire oublier le stress et la déprime. Le lendemain, un intermède littéraire et musical sera proposé par l’association Références.

Le 6 août, l’église Saint-Pierre de Prades accueillera la messe du festival en présence de Monseigneur Thierry Scherrer avec la participation de la Maîtrise Saint-Jospeh de Prades sous la direction de Cyprien Sadek. Puis, direction la place de la République pour écouter de la chanson française, toujours par la Maîtrise Saint-Jospeh de Prades sous la direction de Cyprien Sadek.

Le Club, avec sa programmation atypique et décalée, ouverte aux autres genres musicaux, ne manquera pas à l’appel de cette édition 2023. Trois soirées festives sont organisées dans le parc de l’Hôtel de Ville de Prades, en plein air. La première soirée, le 3 août, donnera l’occasion d’écouter Yamandou Costa et Vincent Peirani. La deuxième, le 5 août, mettra en scène Nina Tonji, une star du R&B. La dernière, le 6 août, mettra le jazz à l’honneur avec Samuel Strouk.

Une soirée à Collioure

Cette année, un concert, en partenariat avec la fondation du patrimoine, la ville de Collioure et le Fort Dugommier, se tiendra le 30 juillet en l’église de Collioure. Philippe Mouratoglou à la guitare et Julien Martineau à la mandoline interpréteront des créations de Astor Piazzolla et Niccolò Paganini.