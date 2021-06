Festival Musique Cinéma | Pellicu-Live pourra (enfin) se dévoiler cet été

C’est l’été des nouveaux festivals en terres catalanes. Après la première du festival d’humour Les seigneurs du château les 24 et 25 juin derniers au Château d’Aubiry de Céret ; place à celle de Pellicu-Live, les 26, 27 et 28 août au Parc Palauda de Thuir. L’attente et les interrogations sont nombreuses autour de Pellicu-Live.

De par son annulation l’an dernier. Merci la pandémie ! De par son parrain : le comédien François-Xavier Demaison, nouvellement propriétaire d’un vignoble à Vingrau. De par l’implication de David Garcia dans le projet ; lui qui est connu pour le festival Les Déferlantes. Mais aussi de par son format et sa proposition : le festival se veut être un cocktail entre gastronomie, cinéma et musique live. La curiosité et l’excitation attisées, on tente les présentations de Pellicu-Live.

♦ Une programmation intéressante et une formule originale

Woodkid, Grands Corps Malade, Cut Killer, Éric Serra : des noms qui, forcément, interpellent le plus grand nombre. Outre la programmation, c’est le déroulé des trois soirées de Pellicu-Live qui nous apostrophent. Par ordre de passage : rencontre avec des pros du cinéma, projection de courts métrages régionaux, ciné-concert-danse en live, DJ set. Le tout accompagné en bouches par trois grands chefs. Vous n’y êtes pas ? Pas de panique. On vous éclaircit le combo.

Jeudi 26 août :

Rencontre avec Éric Serra, compositeur de musique de film (Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Léon, etc) ;

Projection du film L’enfer d’après Henri-Georges Clouzot accompagnée en live et en musique par Prieur de la Marne ;

Performance audiovisuelle de Woodkid avec, notamment, son dernier album S16 ;

Clôture de la première soirée par un DJ Set, dont le nom reste une surprise des organisateurs.

Vendredi 27 août :

Rencontre avec le duo scénariste/réalisateur Mélissa Drigeard et Vincent Juillet (Jamais le premier soir, Tout nous sourit, etc) ;

Concert de Grand Corps Malade avec, notamment, son dernier album Mesdames ;

Clôture de la soirée en DJ Set avec la légende Cut Killer.

Samedi 28 août :

Rencontre avec le parrain du festival François-Xavier Demaison, accompagné notamment de Franck Dubosc, Audrey Fleurot, Stéphane de Groodt, etc ;

Projections de films Disney accompagnés en live par 70 musiciens de l’Orchestre de Daniel Tosi (directeur du Conservatoire de Perpignan) ;

Projection du film Dirty Dancing avec des performances live de la danseuse Denitsa Ikonomova et des danseurs de l’émission TV Danse avec les stars ;

Clôture du festival avec un DJ Set de Mickaël Youn aka Fatal Bazouka.

♦ C’est quand qu’on mange ?

Sur le papier, ça rend bien. Ok. Mais où est la “bouffe” ? Qui doit représenter le tiers de cette offre estivale hybride musico-cinémato-gastronomique. “Nous avons profité de cette année supplémentaire pour sublimer notre projet de festival et régaler vos papilles“, partage Pellicu-Live.

De ce côté, les organisateurs ont fait confiance aux chefs Juan Arbelaez, Julien Duboué et Denny Imbroisi. Tous trois issus de l’émission culinaire Top Chef – diffusée sur M6 depuis 2010 – ils feront “chavirer nos papilles“. Ainsi qu’à plusieurs food trucks de la région et regroupés dans un Village gastronomique.

Le festival – en plus de l’agencement de ses deux scènes – prévoit un Espace expérience pour des animations vidéo et photos autour du cinéma. Le parc sera ouvert à partir de 18h aux festivaliers.

Coût de ce néo festival ? 600,000€ d’après ses organisateurs ; dont un autofinancement à hauteur de 80%. Côté billetterie, prévoyez entre 25€ et 55€. Toutes les informations du festival et sa programmation ici.

// Sur le même sujet :