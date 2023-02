À Salses-le-Château, Playmobil… en avant le festival !

Article mis à jour le 17 février 2023 à 07:15

Le festival du Playmobil signe son grand retour dans les Pyrénées-Orientales après 5 ans d’absence ! Les 10.000 figurines attendent les curieux et les passionnés à la salle polyvalente de Salses-le-Château du 17 au 19 février 2023. Cet évènement est organisé à l’initiative de l’association Playmo du Sud et de l’Association Nautique Catalane, en partenariat avec la mairie de Salses.

Des thèmes actuels et des scènes à l’effigie des héros du moment

Les Playmobil mettront à l’honneur les héros actuels : Les Trois Mousquetaires et Astérix, dans des dioramas, des reconstitutions de scènes réelles à travers des décors miniatures, dont une scène de 40 m2, en écho aux films dont la sortie a lieu cette année. Les thèmes classiques comme le monde de la piraterie ne sont pas oubliés, de même que les thèmes historiques avec deux dioramas consacrés au Ier Empire : le premier sur la retraite de Russie et le second sur la guerre d’Espagne. Cet évènement se veut actuel puisque le thème du Carnaval sera mis en scène, en particulier celui de Rio et de Nice. D’autres surprises seront à découvrir sur place.

Exposition, atelier, dégustation

Durant ces trois jours de festival, les visiteurs auront l’occasion de participer à un atelier pour construire et customiser leur Playmobil et d’acheter des figurines pour compléter leur collection ou s’adonner à leur nouvelle passion. Les plus gourmands ne sont pas oubliés car le club d’aviron ANC de Salses-le-Château, capitale du Playmobil du 17 au 19 février, proposera une buvette et un stand spécial Chandeleur.

Des expositions Playmobil dans toute la France

Pour les fans des Playmobil, ces personnages de 7,5 cm à tête ronde et aux mains en forme de pince, de nombreux évènements sont organisés dans toute la France tout au long de l’année. En octobre 2022, un festival Playmobil s’est tenu à Rouen sur plusieurs centaines de mètres carrés d’exposition. Mi-novembre, les fans se sont réunis à Bizanos lors du Salon du Playmobil. Les Playmobil ont également investi la salle polyvalente des Arènes à Balma, près de Toulouse en novembre 2022. De nombreuses expositions sont d’ores et déjà prévues pour 2023. La liste est à retrouver sur le site Hello Playmo. L’occasion pour petits et grands de se retrouver autour de ces figurines légendaires et de découvrir des scènes historiques ou issues de films reconstituées.

Une série Playmo durant le confinement

C’est Elodie Sylvain qui en a eu l’idée durant le confinement. La réalisatrice marseillaise racontait des histoires, drôles ou dramatiques, en rejouant des scènes de confinement racontées sur les réseaux sociaux avec les Playmobil de sa fille. Intitulé Coronaplaymo, chaque épisode de moins de 10 minutes retrace la vie confinée des Playmobil. 6 épisodes sont à découvrir sur la chaîne YouTube de la jeune femme.

Le saviez-vous ?

Née d’une collaboration entre deux Allemands, Hans Beck et Horst Brandstätter, la marque Playmobil a été lancée en 1974. Ce sont trois personnages qui voient le jour la même année : l’indien, le chevalier et l’ouvrier. Face au succès de ce jouet en plastique, de nouveaux thèmes, univers et modèles apparaissent. Parents et enfants inventent des histoires en s’inspirant de l’Histoire, de la mythologie ou de leur vie quotidienne.

Depuis toujours le concurrent des Playmobil porte le même nom : Lego. Un vrai match oppose la marque danoise à la marque allemande. En comparant le chiffre d’affaires, Lego semble pourtant avoir plus de succès. Cela est-il en partie dû à l’émission de télévision diffusée sur M6 depuis 2020 ?