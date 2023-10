Quand l’Histoire et le bénévolat s’unissent : Valeurs en fête à Perpignan

Article mis à jour le 9 octobre 2023 à 13:04

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la deuxième édition de Valeurs en fête, la fête des associations et du bénévolat, ce samedi 7 octobre 2023. Plus de 120 associations étaient réunies autour des habitants des Pyrénées-Orientales, nouveaux arrivants ou non.

Cette journée conviviale qui voulait mettre à l’honneur les associations et le rôle des bénévoles dans le département était organisée au Palais des rois de Majorque de Perpignan. Un lieu chargé d’histoire, mais malheureusement peu exploité au cours de l’année.

Valeurs en fête, une journée pour rappeler l’importance des associations

Valeurs en fête est un évènement populaire où les habitants du département sont invités à se réunir dans un esprit de convivialité. Mais c’est aussi et surtout l’occasion de valoriser le tissu associatif dans la vie locale. Cette journée permet de rassembler les associations au sein d’un même lieu, de partager les valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’engagement, de faire découvrir la richesse du département et de faire connaître les services proposés, notamment aux nouveaux habitants, d’informer pour un meilleur accès à la culture, au sport et aux loisirs mais aussi de créer des liens entre les habitants.

Valeurs en fête en était à sa deuxième édition ce 7 octobre. Cet évènement, organisé par le département des Pyrénées-Orientales, est né suite à la fusion entre deux rendez-vous populaires, à savoir les Rencontres départementales de la vie associative et l’accueil des Nouveaux Catalans.

Les symboles des Pyrénées-Orientales

Après avoir gravi les dizaines de marches du Palais des rois de Majorque, les participants se sont vus remettre un tote bag contenant un gobelet en plastique recyclable à l’effigie du département ainsi que le programme de la journée. Ce sont ensuite les Gegants d’Elna qui ont fait leur apparition, sous la musique de la Cobla Principal del Rosello. La journée s’est poursuivie par un conte en musique avec de l’accordéon ainsi qu’une démonstration de sardanes en costumes traditionnels, sans oublier les pyramides humaines. Les participants à Valeurs en fête ont également pu assister à des démonstrations de chant, de danse ou encore d’escrime, menées par les associations du département.

Des associations indispensables pour la vie des Pyrénées-Orientales

1.300.000 associations sont actives en France et 86% sont animées exclusivement par des bénévoles. Le département compte plus de 8.000 associations actives et 56% estiment manquer de bénévoles. Par ailleurs, 47% des bénévoles ont plus de 60 ans.

Le département a à cœur d’accompagner les associations. D’une part, une commission de la vie associative, présidée par la Conseillère Départementale Marie-Edith Peral, a été créée en 2021. D’autre part, les actions en faveur du bénévolat et du crowdfunding ont été renforcées. En 2022, le département des Pyrénées-Orientales a soutenu 1.416 associations pour un budget de plus de 15 millions d’euros.

Pour Valeurs en fête, les associations et services du département étaient réunis dans différents Villages selon 4 thématiques différentes : le Village du département, le Village olympique, le Village Culture, le Village Catalanité, le Village environnement & développement durable, le Village Egalité, le Village Solidarité, social & santé et enfin, le Village sport & éducation.

Les mots des élus et du nouveau préfet Thierry Bonnier

Lors de son intervention, Hermeline Malherbe, présidente du département, a encouragé tous les habitants du département à découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques et chargés d’histoire, à l’instar du musée de Tautavel et du musée de Belesta. Elle a également fait la promotion de la géographie des Pyrénées-Orientales puis rappelé que le département était une « terre d’accueil » depuis des années, en évoquant la Retarida et, plus récemment, l’accueil des réfugiés ukrainiens. Hermeline Malherbe a souhaité la bienvenue, en français et en catalan, aux nouveaux arrivants en Pays Catalan et en Fenouillèdes.

Bien qu’il soit nouvel arrivant, Thierry Bonnier, préfet des Pyrénées-Orientales, connaissait déjà le département avant de prendre ses fonctions le 11 septembre dernier. Il confie avoir déjà parcouru le département « du nord au sud et d’est en ouest » grâce à sa passion, la moto. Il est séduit par ce département « à la richesse incroyable et doté d’une grande diversité de paysages ». Le préfet s’est déclaré « en phase d’absorption », preuve en est, c’est la première fois qu’il se rendait au Palais des rois de Majorque.