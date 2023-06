Des feux de la Saint-Jean sous haute tension en 2023 ?

Tous les 23 juin, une tradition typiquement catalane renaît dans les Pyrénées-Orientales ; celle des feux de la Saint-Jean. Mais cette année, dans ce contexte de sécheresse, les évènements risquent d’être perturbés ; sans compter la polémique née de l’interdiction de l’évènement prévu au quartier du Vernet à Perpignan.

Le feu à Perpignan la rayonnante !

À Perpignan, toute la journée, des bouquets seront remis dans les échoppes du centre-ville. La flamme arrivera à 13h30 portée par le Spiridon catalan puis sera remise à Monseigneur Scherrer à 18h15. Comme chaque année, plusieurs lieux du centre-ville accueilleront le public qui pourra participer à des manifestations diverses, notamment des animations musicales. 22h sonnera l’heure du spectacle de feu et pyrotechnie sur la place de la Victoire. 30 minutes après, le cortège de la Saint-Jean arrivera avec la présence des gegants et de l’assocation du Cercle de la Flamme. La vasque sera allumée par Monsieur le Maire sur le Pont à dos d’âne.

Dans la cité catalane, les festivités ne s’arrêtent pas le 23 juin. Le lendemain matin, les plus courageux iront cueillir les herbes de la Saint-Jean qui seront distribuées dans la journée. Traditionnellement, le ramellet Sant Joanenc se compose ainsi : immortelle, orpin, noyer et millepertuis. Des herbes érigées en croix qui, selon la légende, protègent les maisons et les biens pour toute l’année. Une messe de la Saint-Jean est célébrée en fin d’après-midi dans la cathédrale. Les danseurs de Prats-de-Mollo effectuent ensuite le contrepàs en présence des gegants accompagnés par une cobla. La place Gambetta s’anime ensuite avec des sardanes et le contrepàs.

La Saint-Jean fêtée dans toutes les Pyrénées-Orientales

À Arles-surTech, la soirée du 23 juin débutera par la ranimation de la Flama del Canigo à la stèle François Pujade. Elle sera suivie d’un apéritif animé par Els Tirons qui laissera plus tard sa place au groupe folklorique Alègria. L’embrasement du bûcher aura lieu plus tard dans la soirée. Els Tirons réinvestira la scène puis Christian Fontaine animera un bal. Pour préparer les festivités, une vente de bouquets d’herbes se tiendra le jour même.

À Argelès-sur-Mer, des coureurs bénévoles partiront dans la nuit du 22 au 23 juin ranimer puis récupérer la flamme. Ils se relaieront jusqu’au port de la ville. En attendant l’arrivée de la flamme, prévue entre 21h et 21h30, une initiation à la conception de ramallets sera proposée place des Castellans. Puis, des coureurs, accompagnés par des cavaliers et des cheveux du Kentucky Ranch prendront le relais direction la place Gambetta. Diverses animations auront lieu dont une démonstration de sardanes, un spectacle de feu sans oublier la présence des gegants. Après la lecture du texte de La Flamme, une distribution de rousquilles et de muscat s’opérera. Un concert pop-rock proposée par le groupe LM.O fera danser le public jusqu’au bout de la nuit.

Collioure démarre les festivités dans l’après-midi avec l’arrivée de la flamme. La chorale du Campanar Sardanista de Collioure investira la place du 18 juin pour interpréter des chants catalans. Pour patienter jusqu’à l’embrasement du bûcher sur la plage du Boramar, direction le port pour admirer les sardanes de la cobla Mil.lenària. La parade des barques catalanes qui naviguent dans la baie de Collioure sera à admirer avant d’assister à l’embrasement du feu de la plage Boramar. La cobla Mil.lenària clôturera la soirée avec des sardanes.

À Le Soler, la soirée des jeux de la Saint-Jean aura lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville, place André Daugnac. Début des festivités à 19h avec au programme : gegants de l’association Amistat a l’entorn del Canigó, sardane, danses et chants catalans par les écoles. La municipalité offre des saucisses grillées. La flamme sacrée arrivera aux alentours de 22h et sera escortée jusqu’au carrefour des 4 rues pour l’embrasement. La soirée se poursuivra en musique.

Pour célébrer cette fête traditionnelle, la ville de Saint-Cyprien organise une soirée à laquelle tous les habitants sont conviés. L’accueil se fera à partir de 15h au jardin de la résidence Rostand. Dès 20h, la Cobla des Albères invitera le public à danser quelques pas de sardanes pour patienter jusqu’à l’arrivée de la flemme à 22h et l’embrasement ensuite. Une grillade de l’amitié sera offerte par la ville.

À Vernet-les-Bains, la flamme est portée par les coureurs qui sont accueillis au son des sardanes et récompensés pour leurs efforts par une xicolatade, un chocolat chaud. À la nuit tombée, les élèves, vêtus de blanc, arrivent sur la place une torche allumée à la main. Vient alors le moment de l’embrasement de la vasque. Après quelques sardanes, la soirée se poursuit avec un bal populaire.

Le village de Saint-Paul-de-Fenouillet aussi sera animé ce 23 juin. Une animation musicale avec Le Temps d’un Juke-Box sera proposée pour patienter jusqu’au traditionnel feu de la Saint-Jean.

Pour Villefranche-de-Conflent, la fête de la Saint-Jean se célèbre en grand avec un programme complet durant toute la journée. À 10h, 400 enfants des écoles bilingues du département feront leur arrivée en train pile pour le début des animations de la journée (chants, arrivée de la flamme, ateliers) dans les rues de la ville fortifiée.