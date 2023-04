Les Pyrénées-Orientales posent leurs valises à la Foire de Paris

Le second, la cave l’Etoile produit également des vins doux naturels d’Appellation d’Origine Protégée : Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure. Les vignerons sont des habitués des foires et salons parisiens, et les vins sont souvent récompensés par des médailles. Tous les vins sont élaborés, élevés et conditionnés dans la cave de vinification de l’Etoile. Au Stand 3 J069.

Comme le vin ne se déguste que rarement seul, la gastronomie des Pyrénées-Orientales pourra être découverte grâce à Sud Concepts (Ô Boucher), un restaurant de Rivesaltes qui s’installe à Paris pour une dizaine de jours. Un autre habitué des foires et salons puisque les restaurateurs ont d’ores et déjà annoncé leur venue au Parc des Expositions de Bordeaux du 1er au 4 février 2024 à l’occasion du Jumping International de Bordeaux. Au Stand 3 K124.