Guide Pyrénées-Orientales | Des idées originales pour la Saint-Valentin 2023

Article mis à jour le 28 janvier 2023 à 07:15

Le 14 février, les amoureux sont à l’honneur à l’occasion de la Saint-Valentin. Cette fête est souvent l’occasion de passer un moment à deux, de célébrer l’amour autour d’un bon repas, et de se faire un petit cadeau. Envie de faire plaisir à votre moitié tout en soutenant un artisan local ? Comme pour les cadeaux de Noël, c’est possible ! Une nouvelle fois, la rédaction a sélectionné des créateurs des Pyrénées-Orientales qui ne manquent pas d’idées de cadeaux à déballer le 14 février.

Des stylos en bois pour écrire une belle lettre d’amour

À l’heure où les mails, les textos et les messages sur les réseaux sociaux ont remplacé les lettres d’amour, Domi Tour propose de renouer avec la tradition en utilisant des stylos en bois fabriqués de façon artisanale. Un beau symbole pour convaincre votre amoureux ou amoureuse d’écrire de jolis mots d’amour.

Pour les joueuses et joueurs

Pour un couple qui aime jouer, à deux ou à plusieurs, un jeu de société est une excellente idée. Mais attention, pas n’importe lequel, un jeu en bois créé par Alortujou. Plusieurs catégories de produits sont proposées, des jeux d’adresse, de stratégie, de réflexion, de mémoire… Chaque pièce est unique, fabriquée à la main dans un atelier à Céret. Tous les bois sont issus de forêts gérées durablement. Un cadeau éco-responsable pour se tenir loin des écrans le temps d’une après-midi ou d’une soirée.

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube

Des envies de déco ?

Pour exprimer son amour à travers une toile, fo7 propose de belles œuvres colorées. Basée à Saleilles, l’artiste met souvent l’amour au cœur de ses créations et propose également de réaliser une création personnalisée. Bricole avec Olivier, déjà évoqué par la rédaction au moment de Noël, fait des impressions sur bois à la demande. Il peut donc écrire des mots doux ou une déclaration d’amour sur une planche en bois qui sera installée dans le jardin, dans le salon ou dans la chambre. Une idée de cadeau personnalisée pour faire chavirer les cœurs à la Saint-Valentin.

Un nœud papillon à Monsieur et un col en dentelle à Madame

Sophie et Joris, les propriétaires de Layette Le Shop accueillent les curieux dans leur magasin de décorations. Ils vendent du linge de maison, des accessoires de décoration, des objets divers, des vêtements… Ils travaillent aussi le seconde main en transformant du linge abîmé en serviettes ou tabliers. Le tout est réalisé dans un atelier situé en dessous de la boutique. Pour la Saint-Valentin, pourquoi ne pas offrir à un nœud papillon à Monsieur et un col en dentelle à Madame ? D’autres idées sont à découvrir dans ce concept-store. Une occasion parfaite pour soutenir et encourager cette boutique qui s’est installée au 8 bis, rue des Marchand de Perpignan, le 8 décembre dernier.

Entre cuivre et céramique, mon cœur balance

Alexandre Gonzales de Cuivre Passion est un amoureux du cuivre. Il fabrique des objets de décoration, notamment des arbres de vie ainsi que des bijoux et des accessoires. Pour les femmes, des boucles d’oreilles en forme de cœur, des bagues ou des pendentifs, pour les hommes et les femmes, des bracelets en cuivre pur ou mélangé avec du laiton. Toutes les créations ont la particularité d’avoir des vertus bienfaisantes. Les explications détaillées sont à découvrir sur la page Facebook de l’artiste. Vanessa, de Nuances Natives, confectionne des pièces en céramique (luminaires, bols, soliflores, photophores, vases…) dans son atelier, installé dans sa maison familiale. Pour les textiles (tabliers, nappes, serviettes…), elle les imagine et les fait réaliser de façon artisanale et locale. Chaque pièce est unique à la fois dans sa forme et dans ses finitions. Une belle initiative pour valoriser le travail manuel.

Une séance photo en amoureux

Quoi de plus romantique qu’une séance photo en amoureux ? C’est ce que propose Audrey de Audy_Photo et Marie-Lise Modat.

Audrey se décrit comme une « photographe qui raffole des moments à immortaliser, des plus simples aux plus atypiques ». Elle qui habite à Saint-André, se déplace dans tout le département des Pyrénées-Orientales pour prendre des clichés. À la fin de la séance photo (1h), le couple pourra télécharger 5 photos HD et demander, moyennant un petit supplément, un tirage sur papier. De quoi immortaliser l’amour. Installée à Perpignan, Marie-Lise Modat déclare « ce que j’apprécie dans la photographie, c’est capturer ces petits riens qui forment un TOUT ». Les couples opteront pour une session « Lifestyle & Boudoir » : durant deux heures, des photos prises dans la bonne humeur mais surtout au naturel, chez le couple ou en extérieur. La photographe se déplace dans un rayon de 50 km autour de Bompas.

Sans oublier les indémodables fleurs

Il n’y a pas d’occasion spéciale pour offrir des fleurs à sa moitié mais la Saint-Valentin reste un beau symbole. L’équipe de L’Agapanthe, installée 5 place Léon Gambetta à Perpignan conçoit de jolis bouquets pleins de créativité tout au long de l’année, mais encore plus pour le 14 février.