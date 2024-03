Emploi : Avalanche de taux records pour l’année 2023 en France

Un ralentissement de l’emploi des jeunes

Après une hausse de 3,5 points en 2021, puis de 2,4 points en 2022, en particulier due à l’alternance, le taux d’emploi des jeunes ralentit très nettement en 2023. Le taux d’emploi des 15-24 ans atteint néanmoins 35,2% en 2023, son plus haut niveau depuis 1990.

Celui des 25-49 ans se stabilise à 82,6%, son plus haut niveau depuis 2008, tandis que celui des 50-64 ans – qui ne cesse de grimper depuis 2009 – atteint 66,9% en 2023, soit une hausse de 0,9 point sur l’année. Son plus haut niveau depuis 1975.

Moins d’indépendants et d’employés en contrat à durée limitée

En 2023, 12,9% des personnes occupant un emploi exercent en tant qu’indépendant (non-salariés classiques, micro-entrepreneurs ou chefs d’entreprise salariés). Le statut d’indépendant est plus répandu parmi les hommes (15,5%) et les séniors (16,5%). Un quart des indépendants sont micro-entrepreneurs. Bien qu’elle soit marquée par un léger repli en 2023, la proportion des indépendants dans l’emploi reste à un niveau élevé par rapport aux deux dernières décennies.

Le salariat reste la forme d’emploi très largement majoritaire, notamment dans le cadre d’emplois à durée indéterminée. En 2023, 73% des personnes en emploi sont en CDI ou fonctionnaires. La part cumulée des emplois à durée limitée recule de 0,4 point sur l’année, retrouvant ainsi son niveau de 2021.

Les 15-24 ans en emploi ne sont que 42,1% à occuper un emploi à durée indéterminée, contre 76,3% des 25 ans ou plus. Ces jeunes sont plus souvent en CDD, notamment de courte durée, en intérim, en alternance ou en stage.

Le télétravail n’est plus une exception

En 2023, 18,8% des salariés ont télétravaillé au moins un jour par semaine. Cette part est en baisse de 0,6 point par rapport à l’année précédente. L’année 2022 a cependant été marquée par des mesures incitant, voire obligeant, le recours au télétravail suite à une reprise épidémique. Depuis la crise sanitaire, le télétravail est devenu une habitude des salariés, même si sa pratique est moins intensive. En 2023, parmi les salariés qui télétravaillent, 37,7% le font un jour par semaine, 38,3% deux jours, 24% le font trois jours par semaine ou plus. Ils étaient 31%, un an plus tôt. Toutefois 78% des télétravailleurs sont satisfaits du nombre de jours hebdomadaires télétravaillés.

Coup de frein sur la baisse du chômage

En moyenne en 2023, 7,3% des personnes actives sont au chômage au sens du BIT*. Après avoir diminué de manière continue pendant 7 ans, le taux de chômage se stabilise et atteint son plus bas niveau depuis 1982.

En 2023, 1,8% des personnes actives sont au chômage depuis au moins un an, un taux de chômage inférieur de 0,2 point par rapport à 2022 et de 0,5 point par rapport à 2021. 24,5% de l’ensemble des chômeurs sont concernés par un chômage de longue durée, avec des disparités importantes selon l’âge. En effet, cette proportion atteint 40,8% pour les chômeurs de 50 ans ou plus, contre seulement 10,5% pour les 15-24 ans et 24,5% pour les 25-49 ans.

En moyenne en 2023, 4,6% des personnes âgées de 15 à 64 ans appartiennent au halo autour du chômage. Cela signifie qu’elles souhaitent travailler mais qu’elles ne répondent pas à tous les critères en matière de recherche d’emploi ou de disponibilité.

Les femmes relèvent plus souvent du halo que les hommes, 5% contre 4,2%, alors qu’elles sont moins souvent au chômage qu’eux, 5,2% contre 5,8%. Les seniors restent les moins exposés au risque de chômage. Chez les 50-64 ans, la part de chômage s’élève à 3,7%, contre 5,5% chez les 15-64 ans.

* BIT : Bureau international du travail