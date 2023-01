Quelle est la situation des jeunes après la crise sanitaire ?

Entre 15 et 24 ans, les hommes sont plus souvent NEET que les femmes : 11,4% contre 9,7% en 2021. Comme ils quittent le système scolaire de façon plus précoce, ils se retrouvent plus rapidement en emploi mais aussi plus souvent au chômage. De 25 à 29 ans, la tendance s’inverse, les femmes sont plus souvent NEET que les hommes : 19,8% contre 14,9%. Elles sont moins souvent au chômage mais s’éloignent du marché du travail et deviennent inactives (maternité ou congé parental). Entre 25 et 29 ans, deux tiers des femmes NEET ont un enfant, contre un tiers de celles en emploi.