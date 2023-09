Une fréquentation touristique satisfaisante mais disparate en Occitanie

La note de conjoncture publiée début août par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie dressait un bilan en demi-teinte pour la fréquentation touristique de juillet 2023. Les professionnels constataient une consommation limitée. Le mois d’août a-t-il suivi le même chemin ? La fréquentation semble satisfaisante mais l’inflation a, une fois de plus, fait baisser la consommation.

Les chiffres du tourisme au niveau national

La saison touristique nationale fait preuve de grandes disparités selon les territoires. Les destinations littorales ont le plus souffert tandis que les zones de montagne progressent. Les zones urbaines, quant à elles, sont partagées entre retrait et progression de la fréquentation. Dans les zones rurales, une certaine stabilité est constatée.

Comme annoncé début août, le mois de septembre est encourageant. 35% des professionnels s’attendent à une progression de la fréquentation et 30% à une stabilité. Les espaces urbains devraient profiter de la reprise du tourisme d’affaires, des vacances des retraités et des familles sans enfants pour les zones littorales et rurales. Enfin, la Coupe du Monde de rugby devrait être profitable aux villes hôtes et à leurs alentours.

33% des Français ne sont pas partis cet été. Pour 40% d’entre eux, les raisons de ce non-départ sont principalement financières.

Le bilan de la fréquentation en Occitanie

Après une avant-saison favorable aux départs en vacances, l’Occitanie voit sa fréquentation touristique se stabiliser sur la période juillet-août 2023 par rapport à l’année précédente. Tous modes d’hébergements confondus, ce sont 78 millions de nuitées touristiques qui ont été comptabilisées durant ces deux mois.

Depuis le début de l’année et jusqu’à fin août, la région enregistre 161 millions de nuitées touristiques, dont 104 millions dus aux clientèles françaises. Même si cette proportion reste très importante, elle est en diminution de 2% par rapport à 2022. Au contraire, les nuitées internationales, au nombre de 57 millions, sont en hausse de 6% par rapport à l’année dernière.

En août 2023, 43 millions de nuitées touristiques ont été recensées en Occitanie, 29 pour les clientèles françaises et 14 pour les clientèles étrangères. Pour les clientèles françaises, ce nombre est identique à celui d’août 2022 mais en hausse de 23% par rapport à août 2019. Pour les clientèles étrangères, ce nombre est en augmentation de 7% comparativement à août 2022 et en hausse de 22% par rapport à août 2019.

Les zones privilégiées par les touristes durant l’été 2023

Les plus forts volumes de nuitées touristiques sont générés par le littoral et la campagne, avec respectivement 31% et 30% de l’ensemble des univers de destination. Cependant, sur la période juillet-août 2023, la fréquentation du littoral est en baisse de 4% comparativement à 2022.

Deux univers de destination se distinguent par une hausse importante de la fréquentation par rapport à la même période de l’année précédente : les Pyrénées (+ 8%) et le Massif Central (+6%). Après un fort ralentissement lié à la pandémie, la fréquentation de Lourdes repart à la hausse, notamment grâce aux visiteurs internationaux. Ils sont 47% de plus qu’en 2022. Pour cette destination, les touristes sont surtout des Italiens.

Les types d’hébergement plébiscités pour les vacances

Du 10 juillet au 27 août, 4.944.000 nuits ont été enregistrées dans l’hôtellerie de plein air. Ce nombre est porté en grande partie par les Français, malgré une diminution de leur fréquentation de 6% par rapport à 2022. En revanche, celle des clientèles étrangères augmente de 3%.

Le locatif en plateforme profite d’un dynamisme important sur toute la première partie de l’année 2023. Plus de 7 millions de nuits ont été comptabilisées dans la région Occitanie entre janvier et juillet, soit une augmentation de 21% par rapport à 2022. Tous les univers de destination profitent de cette augmentation, en particulier Lourdes (+34%) et le Massif central (+33%).

Au vu des réservations, les mois de septembre et octobre offrent de bonnes perspectives pour le locatif en plateforme. Toutefois, d’importantes disparités entre les destinations s’observent : Toulouse profite d’une augmentation de 39% pour le mois de septembre tandis que les Univers Campagne et Pyrénées sont touchés par une diminution de 5%.

L’avis des professionnels

Après un début de saison positif avec 66% de satisfaction en mai, 56% en juin, puis un mois de juillet plus mitigé avec seulement 47% de satisfaction, la saison estivale se clôture sur une note positive avec 68% de satisfaction de la part des professionnels.

Dans les zones de montagne et du littoral, le taux de satisfaction atteint respectivement 31% et 27%. En revanche, dans les Univers Campagne et Urbain, le taux de satisfaction est bien inférieur avec, respectivement 22% et 16%. Dans ces deux zones, le taux d’insatisfaction est plus marqué.

Le secteur hôtelier semble avoir rencontré des difficultés car le taux d’insatisfaction des professionnels atteint 38%. De même, les prestataires des offres touristiques culturelles, sportives et de loisirs se sont montrés insatisfaits pour cette saison 2023.

Les professionnels du littoral et des destinations urbaines font part de leur enthousiasme en ce qui concerne les réservations pour l’arrière-saison. En effet, 72% d’entre eux se disent enthousiastes pour la zone du littoral et 67% pour l’urbain.