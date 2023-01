Funplay Reborn, l’univers du rétrogaming de retour à Perpignan début 2023

Article mis à jour le 4 janvier 2023 à 07:36

L’année 2023 commence bien au El Mediator avec le Funplay Reborn ; un évènement qui réunit à Perpignan les amateurs de jeux vidéo et de cosplay. Si la communauté geek ne cesse de s’agrandir au fil des années, de plus en plus d’amateurs s’intéressent au rétrogaming. Omniprésents dans des séries comme Stranger Things, ces «anciens» jeux vidéo sortis sur consoles et bornes d’arcade entre 1970 et la fin des années 90 passionnent les gamers. Quelle place occupe vraiment le rétrogaming sur le marché ? Pourquoi séduit-il autant ?

L’évènement Funplay Reborn

Le 8 janvier, l’un des plus gros Geek Events du sud de la France fait son grand retour au Mediator de Perpignan. Durant tout le dimanche, au Funplay Reborn, les participants, moyennant 5€ de droits d’entrée (gratuit pour les moins de 10 ans), pourront jouer sur plus de 100 consoles, bornes et PCs. Ils pourront également se rendre sur des stands pour découvrir le travail dans le monde du jeu vidéo et assister à des concerts électro-chiptune, en présence des DJ Julien Tournadre, Allias Tank, Larry Graandt et Drefkore, des artistes locaux. Toutes les générations de gamers peuvent participer et trouver leur console idéale pour la journée. Une idée de sortie en famille où les parents auront l’occasion de montrer à leurs enfants la console fétiche de leur jeunesse. Qui sera élu meilleur conducteur de Mario Kart ? Qui a le meilleur sens du rythme pour gagner à Sound Voltex ? Qui est assez expérimenté pour jouer à Gouls & Ghost ? Les paris sont lancés ! Une chose est sûre, tout le monde est invité à venir en cosplay, à l’effigie de son personnage préféré.

Cette aventure du Funplay a débuté en 2013 dans un magasin de jeux vidéo à Perpignan où 70 personnes se sont rassemblées autour de 10 consoles. Dix ans plus tard, c’est au Mediator que se réuniront ces passionnés de gaming. Les partenaires habituels tels que La Goule Joyeuse et Tautav’Elixir seront présents aux côtés de nouveaux stands : le magasin LDLC, Cha Wonderland et La Capsule temporelle. Ce 8 janvier 2023, FUNPLAY accueillera l’école occitanie du jeu vidéo OXO, Orionsoft, ainsi que les studios indépendants Play Curious. Un évènement dédié au gaming ne serait pas un vrai évènement sans une animation : une murder party organisée par la Confrérie Polaris pour se plonger dans l’univers Star Wars.

Le succès du rétrogaming

Le marché du rétrogaming semble connaître un succès de plus en plus important au fil des années car les amateurs de jeux se laissent emporter par le côté nostalgique et partent à la recherche de jeux rares. Mais il ne faut pas croire que seuls les joueurs quadragénaires sont intéressés. Dans une interview accordée à La Gazette Drouot, Kenji Calle, fondateur du site de vente Retrogameplace, confiait « Je vois des gens qui n’ont pas connu des consoles et qui les recherchent. » Par exemple, des jeunes de vingt ans qui s’intéressent à des consoles sorties avant leur naissance.

Et dans le rétrogaming, chaque détail a son importance. Les collectionneurs attachent une certaine importance au packaging : un jeu présenté dans sa boîte d’origine se vendra bien plus cher que la cartouche seule. Toutefois, Alexis Jacquemard, directeur du département pop culture chez Millon met en garde les futurs acheteurs sur les potentielles contrefaçons. Kenji Calle reste par ailleurs dubitatif sur la démocratisation de la dématérialisation car les jeux vendus uniquement en ligne sur les plateformes de téléchargement ne pourront plus faire l’objet de collections. Pourtant, le rétrogaming de demain se prépare dès aujourd’hui.

Les records les plus fous

En deux décennies seulement, le marché du rétrogaming n’a cessé de battre des records. Les anciennes consoles s’arrachent à prix d’or. En juillet 2021, à l’occasion d’une vente aux enchères de Heritage Auctions, une cartouche de The Legend of Zelda pour la console Nintendo Entertainment System s’est vendue à 870.000$, soit environ 734.000€. Un montant spectaculaire qui n’est pourtant pas le plus élevé puisque, quelques heures plus tard, c’est le jeu Mario 64 pour la console Nintendo qui a déchaîné les passions. La vente s’est envolée pour se conclure à 1.560.000$ soit 1.310.000€.

En 2022, un collectionneur français du monde du rétrogaming s’est fait remarquer sur eBay. Il propose une collection de plus de 2.200 consoles pour… 984.000€. Comme il l’explique dans son annonce, toujours en cours aujourd’hui, le vendeur, nommé kariaure, avait pour objectif de réunir « tous les modèles, toutes les couleurs, les versions, les éditions limitées commerciales, les éditions limitées sous réservation, les éditions que l’on ne peut gagner que sous forme de concours, les publicitaires, les packs, les bundles, les éditions européennes/jap/USA. » Le vendeur précise qu’aucune console ne sera vendue séparément et qu’il faudra donc débourser près d’un million d’euros pour posséder toute la collection. Il se dit ouvert aux offres proposées par des musées.