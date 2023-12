Article mis à jour le 22 décembre 2023 à 07:30

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de passer du temps en cuisine pour des repas en famille. Certains pour se régaler sans avoir à cuisiner, et profiter pleinement de leurs proches font le choix des menus spécial Noël concoctés par les grands chefs des Pyrénées-Orientales. Voici notre sélection de tables d’exceptions pour les repas de fêtes.

Perpignan et les menus de fêtes

Ludovic Perignat, chef de cuisine du restaurant Le 860 de l’Hôtel La Fauceille de Perpignan, a imaginé un menu de Noël. Moyennant 55 € par personne, les convives pourront déguster un pistou d’escargots au basilic, enchaîner avec une escalope de foie gras de canard grillée au cacao, continuer avec un pavé de bar sauvage à la planxa, poursuivre avec le brie à la truffe et terminer par un fuseau de caramel chocolat et une glace à l’amande. Pour le 31 décembre, un autre menu est prévu avec en prime, une animation hommage à Johnny Hallyday. Affiché à 110 € par personne, il se compose d’une huître gratinée au parmesan, d’un velouté de lentilles vertes, d’une escalope de foie gras poêlée, d’un ceviche de gambas, de médaillons de lotte rôtie avec un jus de crustacés à l’estragon, d’un pavé de veau rosé au crumble de parmesan, d’une réduction de jus corsé à la truffe, d’un granité au muscat en guise de trou normand, et d’un blanc-manger aux poires avec une crème de marrons confits.

Le chef Mickaël Meunier de la Villa Duflot, un restaurant gastronomique de Perpignan, propose un menu dégustation pour le 24 au soir et le 25 midi. Pour 109 € / personnes, les intéressés pourront profiter de l’apéritif du chef qui sera suivi de saumon Label Rouge, de foie gras, de Saint-Jacques, de veau et de deux desserts, l’un au citron vert et l’autre aux saveurs exotiques. Pour le 31 décembre, c’est un autre menu qui sera proposé. Huître, homard bleu, chou-fleur, turbot, biche, biscuit sablé et chocolat. Le menu du 1er janvier 2024 est identique avec le chou-fleur en moins. Il faudra débourser 159 € / personne pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et 135 € / personne pour le 1er janvier 2024.

La Table du Mas a prévu un repas à 57 € par personne pour le 25 décembre. Au menu : tartare de Saint-Jacques et caviar, terrine de volaille au foie gras de canard, nage de lotte, gambas sauvages et petits légumes, suprême de chapon fermier, farce fine, pommes cocottes et sauce aux cèpes, dessert de Noël. Pour le 31 décembre, c’est une soirée dansante avec Jacques Pognonnec qui est organisée. Amuses-bouche, tartare de Saint-Jacques, foie gras de canard, nage de lotte, pavé de bœuf, fromages fermiers et dessert du Nouvel An composeront le menu à 106 € par personne (170€ pour ceux qui désirent passer la nuit à l’hôtel). Enfin, pour le 1er janvier 2024, c’est un menu à 48 € qui est proposé avec brouillade d’œuf aux truffes, nage de lotte et pavé de bœuf. Sans oublier le dessert maison.

Les menus de fêtes des restaurateurs de Perpignan à emporter

Pour ceux qui ne veulent pas choisir entre mets de chefs et repas en famille à la maison, le Clos des Lys propose un menu de Noël à emporter le 24 décembre à déguster le jour même ou le lendemain. Idem pour la Saint Sylvestre, le menu du 31 décembre est à savourer le soir ou le lendemain. Dans les deux cas, deux options sont proposés : la première à 40 € et la seconde à 50 € (par personne). Il est possible de choisir entre deux entrées, plusieurs plats et desserts. À l’heure où la rédaction de Made in Perpignan écrit cet article, il reste encore de la place pour le déjeuner du Jour de l’An au restaurant.

Le Clos des Lys n’est pas le seul restaurant de Perpignan qui propose d’emporter son repas de Noël ou de Saint-Sylvestre. Le traiteur Thierry Astruc propose trois formules ; la première à 34,50 €, la deuxième à 39,90 € et la dernière à 49,90 €. Pour ceux préfèrent manger sur place, une carte spéciale pour ces fêtes de fin d’année a été pensée. Elle se compose de mets festifs tels que la raviole des fêtes, le nougat de foie gras ou encore le homard frais Thermidor et le suprême de pintade fermière du Périgord noir 100 jours.

Ailleurs dans les Pyrénées-Orientales…

À Montner, deux menus différents sont prévus à l’Auberge du Cellier : l’un pour le jour de Noël et celui du Nouvel An (109 € / personne) et l’autre pour le réveillon de la Saint-Sylvestre (159 € / personne). Pour les deux menus, l’apéritif (champagne et fruits frais), l’amuse-bouche (velouté de « brou-bufat » façon Jean Plouzennec, écume de truffe), l’entrée (crème brûlée au foie gras, crumble de pain d’épices aux noisettes, mesclun passion-roquette), le plat de poisson (Saint-Jacques et lotte cuites nacrées, dans une nage de poissons de roches et crustacés, lard et topinambours), celui de viande (tournedos de veau « ris-sini » au ris de veau, sauce aux truffes, pommons-pommes paillasson) sont identiques. Le menu de la Saint-Sylvestre comporte une viande et un pré-dessert en plus et se conclura par une coupe de champagne pour célébrer la nouvelle année.

À Saint-Cyprien, Frédéric Bacquié de l’Almandin propose comme chaque année des menus d’exception pour les fêtes de fin d’année. Pour le 24 et le 25 décembre, il faudra débourser 180 € par personne pour savourer du foie gras de canard et de la truffe noire, de la lotte et des gambas, la volaille de M. Ey, un parfait glacé mandarine et marron et le tourbillon chocolat caranoa 55 %. Pour le 31 décembre, une soirée dansante animée par Sweet Musique accompagnera le menu affiché à 250 € / personne. Pour ce dernier repas de l’année 2023 : coquillage Saint-Jacques fraîches, fruits de la passion, homard bleu, veau des Pyrénées façon Wellington et truffe noire, meringue agrume-coing, chocolat des Caraïbes 66 % et sirop de sapin du canigou. Le menu du 1er janvier 2024 est identique, à la différence que le homard bleu n’est plus à la carte et que des amuses-bouche permettront d’initier le repas. Aucune animation musicale n’est prévue.

Manger au restaurant à petit prix

Considérée comme l’une des meilleures tables du Vallespir selon France Bleu Roussillon, le Casot de la Farga situé à Reynès propose une cuisine faite maison et accessible aux budgets serrés. Tous les produits sont locaux et issus de circuits-courts. La particularité de ce restaurant situé entre Céret et Amélie-les-Bains ? La possibilité de commander des plats à emporter, et c’est même le cas pour le menu du Réveillon. Une solution pour fêter Noël et bien manger sans se ruiner.