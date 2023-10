La Confédération européenne des syndicats appelle à une journée de mobilisation des travailleurs ce vendredi 13 octobre. Dans les Pyrénées-Orientales, l’intersyndicale* se mobilise pour faire de ce retour des manifestations , une «grande journée de lutte».

La mobilisation s’annonce forte dans l’ensemble des secteurs, écoles, transports, administrations, mais aussi dans la santé, à quoi s’attendre à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales ?

Appel à la mobilisation «contre l’austérité, pour une hausse généralisé des salaires et des pensions»

Joint par téléphone ce jour, Jérôme Capdevielle, responsable du syndicat Force Ouvrière dans les Pyrénées-Orientales nous confirme les revendications. «Dans notre pays, au regard des problématiques de pouvoir d’achat, nous réclamons une relance forte que nous souhaitons mener sur le terrain social.» Selon le syndicaliste, il faut passer par des négociations sur l’ensemble des branches, mais aussi par une revalorisation des minima sociaux. Depuis ces dernières années, la hausse de l’énergie (carburant, gaz ou électricité) impacte fortement le pouvoir d’achat. «Il est plus que nécessaire que les salaires du privé ou du public soient revalorisés de manière significative.»

La saison deux du mouvement contre la réforme des retraites ?

Malgré moult manifestations, la réforme des retraites et l’allongement de l’âge d’une liquidation de pension à taux plein est entrée en vigueur ce 1er septembre 2023. Concernant, la contestation contre la réforme d’Élisabeth Borne, Jérôme Capdevielle n’oublie pas. Et avec lui, l’ensemble des syndicats et de ceux qui ont battu le pavé semaine après semaine.

«La page des retraites n’est toujours par tournée. Nous considérons toujours cette réforme comme mauvaise et nuisible. La réforme des retraites est toujours dans le collimateur des salariés, et la pilule est loin d’être avalée. Il est très clair que nous allons continuer à combattre cette loi illégitime et brutale. Nous poursuivons le combat, mais pas dans la même configuration.»

Force Ouvrière réclame qu’une «rénovation énergétique des bâtiments soit menée de toute urgence»

Pour le syndicat FO, au-delà de la hausse des prix, la crise du logement liée à la hausse des taux d’intérêt vient complexifier le quotidien des salariés.

«Les taux augmentent écartant de l’accession à la propriété une partie des salariés, le secteur du locatif est en grande difficulté. Cette pénurie de logement dans le secteur locatif pousse le gouvernement à vouloir réintégrer les passoires énergétiques sur le marché. Et ça, pour moi c’est inadmissible. Même si je comprends qu’il vaut mieux vivre dans une passoire énergétique que sous les ponts, on ne peut pas tolérer que ce soit toujours les plus pauvres qui paient l’addition ! Aujourd’hui nous appelons le gouvernement à soutenir concrètement une relance du BTP via la rénovation et la construction de logements neufs.»

FSU exige l’application concrète de l’égalité salariale entre les genres

Membre de l’intersyndicale, le premier syndicat dans l’enseignement porte plusieurs revendications visant à l’égalité salariale réelle entre les genres. La Fédération unitaire solidaire réclame :

Le dégel de la valeur du point d’indice ainsi qu’un plan d’urgence pour des mesures de revalorisation salariale, de carrière et de rattrapage du pouvoir d’achat.

Une politique de fiscalité plus juste, ainsi qu’une meilleure répartition des richesses.

Des mesures correctives pour éradiquer les inégalités de pensions et enfin gommer la scandaleuse différence de 40%.

La fin de la précarité et des emplois statutaires pour tous les métiers de la fonction publique.

Les manifestations prévues ce 13 octobre dans les Pyrénées-Orientales

Les revendications redescendent dans la rue après la longue séquence de la contestation contre la réforme des retraites. Ce vendredi 13 octobre marque le retour des manifestants dans les rues des Pyrénées-Orientales. À Perpignan, le cortège s’élancera de la Place Catalogne à partir de 10h30. À Prades, il faudra patienter 14h30 pour voir le cortège partir de la Plaine Saint-Martin.

*CFDT, CFTC, CFE CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, MNL Unsa.