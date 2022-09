Article mis à jour le 12 septembre 2022 à 11:41

Pour cette 39e édition, les Journées européennes du patrimoine (J.E.P.) célèbreront le patrimoine durable ; un thème d’actualité dans ce contexte de changement climatique. L’opération « Levez les yeux ! » est reconduite. Destinée aux scolaires, elle leur permet de participer à diverses animations le vendredi précédent les Journées européennes du patrimoine, soit le 16 septembre. Incontournables, nouveautés 2022… quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales ?

Comme chaque année, Perpignan, ville d’art et d’histoire, propose de nombreuses manifestations lors de ce week-end dédié au patrimoine.

La Maison de la Catalanité renouvelle ses ateliers dédiés au jeune public. Toute la journée du samedi 17, Rizak Bradaia animera les ateliers photographie, réalité virtuelle et augmentée. Pour les 5-10, un atelier graffiti végétal animé par Caroline Milin, une plasticienne, le samedi et un atelier créatif animé par Art-Tea-Zen le dimanche. Les 3-6 ans auront accès à un atelier yoga autour des monuments du monde le samedi.

Les Archives départementales des Pyrénées-Orientales proposent une myriade d’animations durant tout le week-end. Un atelier enluminure et calligraphie, un atelier sigillographie pour reproduire un sceau ancien, un atelier photographie pour découvrir le cyanotype, un atelier « Super Héraut » pour réaliser des armoiries, une exposition en lien avec le patrimoine historique du département, une visite guidée des espaces de conservation du site ainsi qu’une présentation du matériel et des techniques de reliure.

D’autres animations et ateliers sont prévus dans différents lieux de la Cité catalane comme la visite du Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine et une visite commentée de la Chapelle Notre-Dame-des-Anges.

Certains sites du département des Pyrénées-Orientales participent pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine. C’est le cas du Site minier du Salver à Taurinya. Le dimanche 18 septembre, le public est attendu pour découvrir l’histoire du fer du Canigó durant une balade commentée.

À Arles-sur-Tech, une exposition temporaire des dernières peintures de Joseph Maureso sera visible au Palau. Celle-ci vient compléter celle de la salle de la crypte de l’abbaye Sainte-Marie de la ville. Les œuvres de l’artiste y sont exposées jusqu’au 30 septembre. Plusieurs ateliers dédiés aux métiers d’art seront proposés au Moulin des Arts et de l’Artisanat de la ville. Pour découvrir l’abbaye Sainte-Marie, il ne faudra pas manquer les visites guidées. Il s’agit de la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne.

La Maison Byrrh de Thuir participe à l’Apéritif du Patrimoine le vendredi 16 septembre à partir de 19h. Un rendez-vous unique et inédit pour festoyer et mettre à l’honneur l’apéritif catalan, les traditions et les vignobles. La dégustation se fera sous la gare Eiffel de l’usine de Thuir. Pour rendre cet évènement accessible à tous, des boissons sans alcool seront également proposées. Jérôme Perchet, le président de la Fédération Française des Vins d’Apéritif explique que « ces apéritifs du patrimoine inscrits au cœur d’un rendez-vous national valorisent le travail et le savoir-faire de nos adhérents lors d’un moment de partage et de convivialité ».