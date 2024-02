Ce festival écoresponsable fait carton plein près de Perpignan

Article mis à jour le 13 février 2024 à 10:11

Pour sa troisième édition, le Greenland festival pose ses valises en pleine nature, au lac de Palau-Del-Vidre. Face au défi climatique, l’évènement allie valeur artistique et écoresponsabilité. Les spectateurs sont aussi encouragés à réduire leur empreinte écologique. Focus sur ce festival pas comme les autres. Crédit Photo Gwennaelle Alloux pour Greenland Festival.

Précurseur en matière d’écologie, le Greenland a ouvert la voie. En effet, il est le premier festival des Pyrénées-Orientales à bannir complètement le plastique. Si les organisateurs ont eu le coup de foudre pour le plan d’eau de Palau-Del-Vidre, il était hors de question de le détériorer. « On s’est dit que si nous devions créer un festival ici, il fallait qu’on y fasse attention », avance John Guillet, régisseur et programmateur du Greenland. Aux côtés de David Alvarez – président de l’association Symphony Productions en charge de l’organisation du Greenland – John a travaillé avec de nombreux festivals du département : « À la fin du festival, on retrouvait souvent le site complètement saccagé ! », s’insurge-t-il.

Un festival qui allie valeur artistique et écoresponsabilité dans les Pyrénées-Orientales

Exit les bouteilles d’eau, les festivaliers doivent se munir d’une gourde ou d’un écocup recyclé. Si vous avez déjà votre billet pour aller voir SCH, Ofenbach ou Tiakola, pensez à le présenter en version numérique. Si le plastique n’est pas de mise, le papier non plus ! Pour chaque place achetée, un euro est reversé à Arbre et Paysage 66. L’année dernière, le festival a réservé près de 15 000 euros en faveur de l’association qui a pour objet de défendre, restaurer et valoriser l’environnement.

Si travailler de manière écoresponsable nécessite de repenser l’organisation de l’évènement, le Greenland festival est sur la bonne voie. En effet, même si le festival est contraint d’utiliser cette année un groupe électrogène, il diminue son empreinte carbone autrement. Le 5 février dernier, l’association Arbre et Paysage 66 et toute l’équipe du Greenland se sont retroussés les manches pour planter une quarantaine d’arbres à la ferme Xadi. Des actions concrètes qui permettent de compenser les émissions de CO2 engendrées par l’organisation de l’évènement musical.

« Nous essayons de faire le maximum pour diminuer notre empreinte carbone. Nous avons une référente écoresponsabilité sur le festival qui s’occupe de tout ça et nous sommes en train d’établir un bilan carbone », souligne John Guillet. Alors que la sécheresse frappe toujours les Pyrénées-Orientales au cœur de l’hiver, au Greenland festival, il n’est pas question de gaspiller une seule goutte d’eau. « Nous n’avons pas de robinets d’eau dispersés aux quatre coins du site et impossible à contrôler. Nous avons un seul point d’eau qui est un bar à eau géré par les bénévoles. »

Une scène pour sensibiliser le public au changement climatique

Diminuer votre empreinte carbone passe aussi par vos estomacs. Au Greenland, toute la restauration est organisée en circuit court. « Cette année, nous allons demander aux food trucks des factures d’achat de leurs produits », certifie l’organisateur du Greenland. Pour être acceptés sur le festival, les restaurateurs devront montrer patte blanche en proposant une alimentation bio et locale.

Gérée par l’association Hermética, la scène du Greenland accueille de nombreux intervenants qui sensibilisent le public au changement climatique. « L’année dernière, l’organisation Sea Shepherd était venue parler des océans, Décathlon avait expliqué comment ils recyclent les matériaux qu’ils vendent », se remémore John.

L’organisation du festival écoresponsable inspire même la concurrence. « Nous sommes ravis d’être les précurseurs de ce mouvement, les choses commencent enfin à bouger ! » D’après John, de plus en plus de festivals intègrent des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités, via le RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

De grands noms à l’affiche de cette troisième édition du Greenland

Le Greenland, lui, n’a pas pour ambition de devenir un macro festival. « Nous voulons rester sur un maximum de 10 000 à 12 000 personnes par soir. Un gros festival écoresponsable, cela n’existe pas, il faut rester, je pense sur cette fourchette. Nous voulons rester « nous », un festival indépendant, engagé et qui fait son petit bout de chemin. »

Comme chaque année, l’évènement se tiendra sur trois jours, du 31 mai au 2 juin 2024. Pour cette troisième édition, le Greenland accueille de grands noms comme : Deluxe, Hoshi, Tiakola, Ofenbach, Christophe Willem, SCH, Ninho ou PLK. Une chose est sure, le festival semble avoir conquis son public avec un taux de fréquentation atteignant les 80%, le dimanche 2 juin. Une franche réussite pour ce festival novateur.

Retrouvez toute la programmation ici.