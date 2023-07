Cinéma plein air : Envie d’une toile sous les étoiles des Pyrénées-Orientales ?

La saison estivale signe le temps de la détente et des séances de bronzage sur la plage, mais pas seulement. C’est aussi la période des cinémas en plein air. Des séances organisées à la tombée de la nuit pour voir ou revoir des films cultes ou inédits.

Et une chose est sûre : dans le département des Pyrénées-Orientales, les cinémas en plein air ont la cote en cet été 2023 !

Des cinémas de plein air incontournables et une nouveauté en 2023

Chaque année, l’association Cinémaginaire propose des séances de cinéma en plein air, en itinérance. L’occasion pour tous les habitants du département des Pyrénées-Orientales de découvrir des films sortis en salle récemment. Le programme de juillet est déjà disponible.

Cet été, plutôt que de jouer la concurrence, des cinémas du département ont voulu s’unir pour créer un cinéma en plein air à Saint-Cyprien. Le Mer Cat, nom donné à ce lieu éphémère, ne sera pas qu’une salle de projection sous les étoiles. C’est un marché de sortie de plage pensé pour animer la saison estivale. Avec une projection par soir jusqu’à la fin août, le projet se veut ambitieux. La programmation sera familiale et festive. Il y en aura pour tous les goûts, des films d’animation récents aux blockbusters en passant par le dernier Indiana Jones ou Mission Impossible 7.

Jean Vigo fait aussi dans la nouveauté

D’habitude, l’Institut Jean Vigo organise une saison cinématographie à ciel ouvert au mois de juillet et août. L’année dernière, l’église rénovée de l’Arsenal avait accueilli les spectateurs lors de 5 soirées à l’ambiance guinguette. Un espace de restauration était accessible.

Cette année, seules deux séances sont prévues. Comme l’année dernière, elles auront lieu à l’Église des Grands Carmes. Pour patienter jusqu’à la projection prévue à 21h45, une guinguette est prévue avec foodtruck, bar, concerts, stands d’associations et de créateurs, jeux vidéo vintage, ventes d’affiches… Si le nombre de séances par rapport aux années précédentes a diminué, le jour de projection de change pas : le mardi. La première séance aura lieu le 25 juillet avec la projection de La Cité de la peur d’Alain Berberian. Le 8 août, c’est le film New York 1997 de John Carpenter qui sera diffusé. La projection sera précédée d’un concert de The Nightcomers, un duo instrumental de musique électronique et acoustique formé à Perpignan.

Le 7e art prend aussi ses quartiers d’été lors des Ciné-rencontres Prades

Lors des Ciné-Rencontres de Prades, trois projections en plein air, placées sous le signe de la musique, sont prévues. La première, le 17 juillet avec la diffusion de La Lutte des classes de Michel Leclerc. Cette séance sera précédée d’une animation musicale. La deuxième, le 19 juillet, avec la projection de La La Land de Damien Chazelle. La dernière, le lendemain, avec la diffusion de Cabaret de Bob Fosse. Les deux premières séances auront lieu dans le parc de l’Hôtel de Ville de Prades. La dernière se tiendra à Villefranche de Conflent.

Hommage aux hommes du feu à Perpignan

La ville de Perpignan organise des séances de cinéma en plein air, accessibles gratuitement. Après la diffusion de Home de Yann Arthus-Bertrand le 7 juillet dernier, c’est Les hommes du feu de Pierre Jolivet qui sera projeté le 21 juillet au parc Maillol. Ce film met en lumière l’engagement des pompiers. À Perpignan aussi, les séances se veulent conviviales. Les festivités commencent dès 18h30 avec un vin d’honneur offert par la mairie puis place aux bandas à 19h. Pour se restaurer, le public est invité à apporter la spécialité de sa ville, de sa région ou de son pays et à le partager lors d’un pique-nique citoyen. Des jeux de société en bois et une animation musicale permettront de patienter jusqu’à la projection qui débutera à 22h.

Un cinéma en bord de mer à Canet-en-Roussillon

À Canet-en-Roussillon, 4 séances en plein air sont prévues : One Piece Film – Red le 16 juillet, Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? le 30 juillet, Top Gun : Maverick le 6 août et enfin, Jurassic World : Le Monde d’après le 20 août. Il est conseillé aux intéressés de venir avec sa chaise pliante et sa serviette.

Des projections dans le parc de Valmy

À Argelès-sur-Mer, ce sont trois soirées cinéma qui attendent les spectateurs. Après la diffusion de Miss Pérégrine et les enfants particuliers le 25 juin dernier, c’est le film Pattie et la colère de Poséidon qui sera diffusé le 22 juillet, puis Respect le 30 août. Les séances ont lieu dans le parc de Valmy. Elles débutent à 22h et il est possible de pique-niquer sur place.

Sans oublier les scéances gratuites à Céret

La ville de Céret organise deux projections en plein air durant l’été : le 27 juillet avec Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu et le 10 août avec Alibi.com 2. Les séances sont gratuites et débutent à 21h30.