«Mer Cat» Saint-Cyprien, sensations douces en circuit court

Article mis à jour le 3 juillet 2023 à 07:50

Cet été, la ville de Saint-Cyprien mise sur un marché de sortie de plage culturel pour animer la station. Visite des lieux avec le chef d’orchestre de ce nouvel événement, Raph Dumas.

Sur le parking de la Capitainerie, en front de mer, l’heure est à l’effervescence. Ici, on ponce, on soude, on assemble, dans le fracas des vagues toutes proches et sous un soleil de plomb. Pas de quoi effacer le sourire de Raph Dumas, qui garde un oeil sur cette fourmilière. Des lieux de vie créés ex nihilo, ce militant des cultures catalanes en a connu d’autres. « Même si c’est la première fois qu’on sera autant exposés, en s’adressant comme ça au grand public », concède-t-il entre deux coups de fil.

Habitués à l’évanescence des festivals saisonniers, Raph Dumas et son équipe ont, avec ce futur Mer Cat, répondu au défi lancé par Saint-Cyprien en s’ancrant dans le durable. « L’idée était de proposer un moment de détente quotidien, pour tous les publics, dans ces heures flottantes de la sortie de plage. Un lieu de rencontres, de cultures, de traditions loin du folklore, avec cette volonté de transmettre une certaine idée de notre territoire. Et surtout, un lieu en cohérence avec les nécessités du moment ».

600 artisans et créateurs

Ce qui se traduit, dans la réalisation du site dont l’ossature intrigue les promeneurs depuis plusieurs semaines, par un engagement fort en matière environnementale : 98% des lieux sont conçus à partir de matériel recyclés, les fluides y seront entièrement retraités, et la consommation énergétique réduite au minimum. Mais c’est aussi sur le fond que le Mer Cat se veut cohérent. « Ce qu’on propose, surtout, c’est de se détourner du clinquant et du technologique pour offrir une parenthèse de beau, de poétique et de calme ».

Divisé en plusieurs espaces, le lieu ambitionne d’être la vitrine des productions locales singulières. Une boutique, un marché thématique quotidien sur lequel se relayeront 600 artisans et créateurs, des séances de cinéma en plein air, des activités de cirque, de skate, un restaurant de spécialités, des dj’s et des concerts quotidiens… Une autre façon de vivre pleinement l’été en catalan.

Le Mer Cat, tous les soirs du 21 juin au 30 septembre 2023 à Saint-Cyprien.

Entrée libre sur le marché, zone d’activités en accès à 3€ (gratuit -12 ans).

Le marché thématique

Lundi: culture et épicerie fine

Mardi: arts de la table et articles de plage

Mercredi: enfants et lumières

Jeudi : marché des créateurs

Vendredi : arts et bien-être

Samedi : tout est permis

Dimanche: les activités touristiques, associations et clubs du Roussillon se donnent rendez-vous pour vous présenter leurs activités.

Quelques temps forts au Mer Cat

4 juillet : flamenco avec Flamen’Kids et Romance Andaluz

8 juillet : concert de Koko Jean and The Tonics

10 juillet : concert du saxophoniste Dani Nel.lo

20 juillet : salsa avec Tarquim

22 juillet : Poetic Fish Party et les danseurs de la scène londonienne

18 août : la Cobla Sant Jordi de la ville de Barcelone

Article écrit en partenariat avec le MerCat.