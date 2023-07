Festival : les Ciné-Rencontres de Prades soufflent leur 64e bougie

Du 15 au 22 juillet 2023, le festival de cinéma de Prades revient pour 8 jours de projections, de rencontres et de débats avec l’association les Ciné-Rencontres et les professionnels du cinéma aux manettes.

Comme chaque année depuis 1959, ce festival s’impose comme le rendez-vous estival des cinéphiles auquel est également convié le grand public. Au pied du Canigou, cette 64e édition promet encore de beaux moments, le tout dans un cadre convivial. Photo ci-dessus : Les Goûts et les couleurs de Michel Leclerc © Pyramide Films, projeté en ouverture du festival.

Alice Winocour et Michel Leclerc, invités de l’édition 2023 du festival

Pour cette nouvelle édition, deux invités, salués par la critique depuis plusieurs années, seront présents à Prades.

Alice Winocour débute sa carrière par trois courts-métrages, Kitchen en 2005, Magic Paris en 2006 et Pina Colada en 2008. Son premier long-métrage, Augustine, est présenté au festival de Cannes en 2012 dans le cadre de la Semaine de la critique. Elle devient ensuite une habituée du festival de Cannes car, Maryland, son deuxième long-métrage est en compétition dans la sélection Un certain regard en 2015. La même année, Mustang, dont elle a co-écrit le scénario avec la réalisatrice est présent à la Quinzaine des réalisateurs et représente la France pour les Oscars. L’année suivante, Alice Winocour fait partie du jury de la Semaine de la critique lors du festival de Cannes. Elle sera également lors du festival international du film de Deauville en 2017.

Le succès ne s’arrête pas là. Son troisième film, Proxima, remporte une mention spéciale au festival du film de Toronto en 2019 et un prix du jury au festival du film de San Sebastian. Son dernier film, Revoir Paris, réalisé en 2021, est présenté à Cannes et à Toronto. Cette année, Alice Winocour a été sacrée lauréate de la sixième édition du Prix Alice Guy pour ce film. La jeune femme est membre du Collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel. Elle sera présente à Prades du 20 au 22 juillet. La rencontre du 22 juillet sera animée par Bernard Payen.

Après plusieurs réalisations, Michel Leclerc s’est fait remarquer pour Le Nom des gens, sorti en 2010, un long-métrage pour lequel Sarah Forestier a obtenu le César de la Meilleure Actrice. Il poursuit ses réalisations avec Télé Gaucho en 2012, La Vie très privée de Monsieur Sim en 2015, La Lutte des classes en 2018, des films avec Jean-Pierre Bacri, Leïla Bekhti, Edouard Baer… En 2020, il réalise Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, un film sur un établissement situé à Sèvres qui a accueilli des enfants en 1941 et 2009. En 2022, Michel Leclerc réalise Les Goûts et les couleurs avec Félix Moati, Judith Chemla et Rebecca Marder. C’est ce film qui sera présenté en soirée d’ouverture du festival. Il travaille également pour la télévision et a été chroniqueur dans différentes émissions du petit écran. Depuis plusieurs années, Michel Leclerc travaille en étroite collaboration avec Baya Kasmi. Michel Leclerc sera présent à Prades du 15 au 19 juillet et la rencontre du 19 juillet sera animée par Yann Tobin.

Deux prix décernés durant les Ciné-Rencontres

Habituée des Ciné-Rencontres de Prades, Sólveig Anspach est décédée en 2015 à l’âge de 54 ans. Pour lui rendre hommage, le festival a souhaité créer le prix du long-métrage portant son nom. Décerné par le public, il récompense l’un des 8 longs-métrages européens en compétition.

Parmi 513 courts-métrages soumis au comité de programmation, 23 ont su faire la différence. Ces films issus de tous les genres seront visibles par le public qui aura pour mission de déterminer celui qui remporte le 15e prix Bernard Jubard.

Hollywood s’installe à Prades

Yann Tobin a voulu proposer un programme autour des joyaux du musical hollywoodien. La comédie musicale, qui séduit depuis des années, ne cesse pourtant de se réinventer depuis près d’un siècle. 6 films, qui ont traversé les époques, seront présentés pendant le festival : Chercheuses d’or de 1933, Le Danseur du dessus, Chantons sous la pluie, West Side Story, Cabaret et La La Land.

Du cinéma en plein air

La période à laquelle se déroulent les Ciné-Rencontres de Prades laisse la possibilité d’organiser des séances en plein air. Cette année, la programmation met à l’honneur la musique. Deux séances se tiendront dans le parc de l’Hôtel de ville de Prades : le 17 juillet avec la projection de La Lutte des classes de Michel Leclerc, précédée d’une animation musicale, et le 19 juillet avec La La Land de Damien Chazelle. Villefranche de Conflent accueillera la 3e séance, le 20 juillet, avec la diffusion de Cabaret, un film musical de Bob Fosse.

Cinéma et Écologie

Le cinéma se doit aussi de rappeler les défis environnementaux plus importants que jamais. C’est le cas avec la programmation Cinéma et Ecologie des Ciné-Rencontres de Prades. Pour cette 64e édition, le thème choisi est la biodiversité. À cette occasion, Marie-Monique Robin viendra présenter son dernier film, La Fabrique des pandémies. Un débat et une séance de dédicaces se tiendront à l’issue de la projection.

Le 19 juillet, une balade botanique encadrée par Xavier Méric, artisan-cueilleur et formateur, sera organisée juste avant la projection de Lynx, le documentaire de Laurent Geslin. Accessible à tous, cette balade permettra de partir à la découverte des végétaux, de leurs usages, de leurs vertus mais aussi de leur adaptation au changement climatique.

Le 16 juillet, c’est le documentaire de Flore Vasseur, Bigger Than Us, qui sera projeté. Il raconte l’histoire de Melati, un adolescent d’Indonésie qui combat la pollution plastique.Les trois séances auront lieu au casino de Vernet-les-Bains.

Mais ce n’est pas tout, cette 64e édition se veut riche en projections, en rencontres et en tables rondes sur des thèmes divers. Organisée le 22 juillet, la soirée de clôture sera marquée par la projection de Rosalie de Stéphanie di Giusto.