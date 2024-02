Saint-Valentin : Où dîner en amoureux dans les Pyrénées-Orientales ?

Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. L’occasion pour les couples de s’échanger des cadeaux, des lettres d’amour ou encore des chocolats. Comme pour Noël et la Saint-Sylvestre, voici une sélection – non exhaustive – de la rédaction de Made in Perpignan pour bien manger et passer une soirée en amoureux.

#1. Deux options gastronomiques à Perpignan

Après des menus d’exception servis à Noël et pour la fin d’année, le 860 de Perpignan a pensé aux amoureux avec son menu de la Saint-Valentin. Pour 60€ par personne, hors boissons, l’établissement propose le 14 février une frivolité de saumon fumé servi avec des œufs de saumon sauvage, des noix de coquilles Saint-Jacques à la plancha accompagnées de cœurs de palmier rôtis et un beurre de Muscat au safran.

Si l’entrée vous a déjà mis en appétit, la suite risque de vous mettre l’eau à la bouche… Le chef propose en plat principal, un médaillon de veau vedell catalan, grillé au Banyuls rouge et une chartreuse de foie gras de canard, associés à des champignons Eringy. Les convives auront le privilège de savourer deux desserts, un ananas « dans tous ses états » puis l’indémodable pomme d’amour de la Saint-Valentin.

Alain Delprat, chef du restaurant gastronomique Le Yucca a élaboré un menu de Saint-Valentin. Pour débuter, un énigmatique « Elixir d’amour » ou un croque-monsieur aux truffes affoleront vos papilles. Les convives savoureront un velouté de potimarron au foie gras poêlé sur pain brioché et un nuage de crème au magret séché. Les amateurs de gastronomie poursuivront avec une queue et des pinces de homard sur un risotto aux girolles et une sauce aux crustacés. Pour le dessert, place à un cœur framboise, une glace à la pistache et des chouchous caramélisés. Une guimauve conclura ce repas pour lequel il faudra débourser 95€ par personne.

#2. Le Jardin de Collioure

Le Jardin de Collioure est célèbre pour ses viandes grillées à la braise et ses spécialités de poissons. Pour le menu de la Saint-Valentin, le chef vous propose de débuter votre dîner en amoureux par un foie gras de canard mi-cuit, servi avec une confiture de figues, des zestes d’agrumes et du pain brioché. Vous pourrez ensuite poursuivre avec des noix de coquilles Saint-Jacques grillées, accompagnées de fines tranches d’épaule ibérique Bellota et d’une sauce à la truffe.

Les amoureux auront ensuite le choix entre des lasagnes à la langouste des Caraïbes ou un filet de boeuf façon Rossini et sa sauce au vieux Banyuls. Pour terminer le repas sur une note sucrée, un tiramisu aux fruits rouges sera servi en dessert. Pour ce dîner, comptez 85€ par personne.

#3. Le Family’s à Canet-en-Roussillon

Toute l’année Le Family’s propose une cuisine locale et traditionnelle avec pour spécialité un plat typique de la cuisine catalane : la cargolade. Le restaurant prône le fait maison et collabore avec des producteurs locaux. Pour ce 14 février, le menu affiché à 59€ par personne comprend des mises en bouche, un tartare de Saint-Pierre et de Saint-Jacques, un risotto de poulet aux champignons et une fondue au chocolat, à partager !

#4. Un repas haut de gamme à l’hôtel-restaurant Les Flamants Roses de Canet-en-Roussillon

Pour cette Saint-Valentin 2024, le chef Sylvain Marsault a conçu un menu gastronomique. Comptez 89€ par personne, pour savourer une royale de gambas coco et citron vert, accompagné d’un vol-au-vent de foie gras et morilles avec sa sauce suprême. Le repas se poursuivra par des noix de Saint-Jacques servies avec un crémeux à l’épinard et des champignons Enoki snackés. Au menu également, un magret de canard rôti avec un clafoutis de panais truffé pour accompagnement. Pour clore ce festin, les convives pourront déguster un champagne parfumé au kalamansi, un agrume des Philippines, ainsi qu’un duo de cœurs en chocolat de la Maison Cémoi.

#5. Un menu à emporter pour une soirée en toute intimité

Comme c’était le cas pour le 25 et le 31 décembre, nous avons pensé à ceux qui préfèrent déguster leur menu à la maison. Installé à Perpignan, le traiteur Michel Roger propose un menu à 29€ par personne. En entrée, vous aurez le choix entre un foie gras de canard entier et sa salade de magret ou un royale de homard avec chair de crabe et gambas.

Place au plat de résistance, avec un suprême de poularde sauce aux morilles ou un dos de merlu frais. Pas de choix pour le dessert, vous pourrez quand même vous délecter d’une pâte sablée au chocolat noir, accompagnée de sa chantilly au chocolat Guayaquil et d’un crémeux aux éclats de framboise, pour finir le repas tout en douceur.