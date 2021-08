Guide Pratique | Le Festival International de photojournalisme Visa 2021

Du 13 au 17 septembre et du 20 au 24 septembres les expositions sont réservées aux scolaires. Écoliers, collégiens, ou lycéens viennent à la rencontre des photographes, et de leur travail. En 2020, plus de 5.500 élèves ont visité les expositions et participé à des rencontres avec des acteurs du monde de la photographie. Jean-François Leroy, directeur et fondateur du festival fait également partie des guides. En 2021, plus de 7.000 élèves sont d’ores et déjà attendus.