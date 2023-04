Guide | La procession de la Sanch 2023 dans les Pyrénées-Orientales

Les tenues du pénitent font l’objet de règles très précises car elles sont identiques à celles endossées par les condamnés à mort il y a plusieurs centaines d’années. Elles se composent ainsi :

La Caperutxa : c’est ainsi que se nomme la coiffe à la forme si particulière mais ce mot désigne également toute la tenue. Elle est de couleur noire ou rouge. Elle a pour objectif de préserver l’anonymat et ne laisse ainsi apparaître que les yeux.

La Cordelière : c’est le cordon utilisé en guise de ceinture. Sa couleur dépend de la paroisse d’origine du pénitent : rouge pour Saint-Jacques, vert et rouge pour Saint-Joseph, blanc pour La Réal, bleu et rouge pour Saint-Estève et Saint-Laurent-de-la-Salanque et vert pour la confrérie des Saintes-Épines de Saint-Matthieu.