Guide | Que faire pour le week-end de Pâques dans les Pyrénées-Orientales ?

Les Goigs dels Ous s’assimilent à des chants religieux interprétés par des jeunes gens qui parcourent les rues des villages à pied pour récupérer des offrandes nécessaires à la fabrication de l’omelette pascale. Les chants sont mi-religieux, mi-profanes et célèbrent la résurrection du Christ ainsi que l’arrivée du printemps.

À Ille-sur-Têt, le grups dels amics del cant interprètera les Goigs le 7 avril avec une aubade itinérante dans les rues du vieux village et le lendemain à la salle des fêtes.

Les habitants de Canet-en-Roussillon sont invités à participer à l’omelette pascale en remettant aux chanteurs œufs et autres ingrédients. La déambulation dans le village débutera à 15h le 8 avril, et se poursuivra par la descente de la cistella du balcon de l’Hôtel de Ville par Monsieur le Maire. Pour finir, le parvis de la mairie sera le théâtre de chants et de sardanes.