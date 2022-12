Idées cadeaux | Des créateurs des Pyrénées-Orientales pour offrir à Noël

Article mis à jour le 6 décembre 2022 à 07:35

En ce début décembre, Noël approche et il faut penser aux cadeaux. Comme à l’occasion de la Saint-Valentin, la rédaction a sélectionné plusieurs créateurs des Pyrénées-Orientales. Une excellente idée pour soutenir des artisans catalans et consommer local.

Les bijoux de Laurence M

Laurence M conçoit des bijoux « dont le pouvoir est un ensemble tour à tour explosif et tendre, sauvage, rémanent et caressant ». Originaire du Sud, elle a ouvert sa boutique à Perpignan à l’été 2017. Tous les bijoux sont fabriqués d’une base en laiton traitée ensuite en galvanoplastie, pour permettre aux bijoux d’être plaqués en or ou en argent. La boutique de Laurence M est organisée en deux espaces : un show-room où les bijoux sont exposés par thèmes, collections ou couleurs, et un comptoir dédié à la création de boucles d’oreilles. Grâce à un large choix de pampilles, perles, créoles et attaches, les clientes peuvent confectionner leurs bijoux. Boutique au 14 rue de la Cloche d’Or à Perpignan.

Laurence accueille dans ses murs un espace olfactothérapie et lithothérapie avec les bougies de la designer Aurélie Pastor-Barnéoud. Les bougies ELEMENT collection sont des bougies haut de gamme, coulées à la main en France, à base de cire coco 100% végétale. En fonction de votre humeur ou de vos envies, allumez une bougie Terre, Air, Eau ou Feu et portez la pierre percée correspondante : Œil-de-Tigre, Aventurine, Cristal de roche ou Comaline… Ou faites un assemblage. Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h (même le dimanche) jusqu’à Noël.

Tot Va Box, une Box catalane pour mélanger les savoir-faire

Pour la Saint-Valentin, la Tot Va Box avait pensé aux couples et aux célibataires. Pour Noël, il est possible de composer sa box avec des produits artisanaux catalans ou de choisir parmi une sélection de produits originaux et uniques, toujours fabriqués par des artisans locaux. Les choix sont divers et variés : boucles d’oreilles en forme de sapin ou de feuilles, bière artisanale de Noël, parfum solide, saucisson au chocolat, bougie gourmande, pâte à tartiner… Gourmands, coquets, et amateurs de bien-être trouveront leur bonheur.

Un atelier de céramique original à Perpignan

Anae créé des objets en céramique avec la volonté que ses pièces « portent la trace du temps, le souffle du vent, la mémoire du geste et soient comme la réminiscence d’un souvenir lointain ». Tous les objets sont uniques, créés et réalisés à la main dans son atelier à Perpignan. Elle utilise différentes techniques, la gravure, le dessin, les empreintes et la peinture pour habiller ses céramiques. Tasses, pots de fleurs, cendriers, assiettes, boîtes… de beaux cadeaux de Noël (et surtout uniques !) en perspective. Boutique au 14, rue Elie Delcros à Perpignan – https://www.ceramics-anae.com/

Des créations en tissu aux savons au lait d’ânesse

Les Aiguilles de France propose une belle sélection de créations faites en tissus bio ou recyclés. Emma confectionne des divers objets dont la plupart vise à réduire l’utilisation du plastique : sac à baguette, essuie-tout lavables, bee wraps, lingettes réutilisables pour se démaquiller… mais également des chouchous, des bandeaux pour les cheveux, des serviettes de table… Chloé produit des savons au lait d’ânesse biologique à Céret. « L’Ânesse dans le cerisier » c’est bien plus qu’une marque qui fabrique des savons. Chloé fonde sa démarche sur le « prendre soin », de soi et de la planète. Elle défend un élevage responsable guidé par le bien-être animal. Tous les produits sont naturels et fabriqués à la main. Boutique ligne et tous les samedis au marché de Céret.

Les lieux où se mélangent les inspirations artistiques

PetitPatioCréations est une boutique qui confectionne des objets divers et variés : des bijoux, des guirlandes, des porte-bonheurs, des bougies, des attrape-soleil… C’est un large choix d’idées de cadeau pour Noël qui peut ravir bon nombre de personnes. Chaque pièce est unique. Les mobiles sont composés d’origamis, de pierres de lithothérapie, de perles tchèques, de clochettes… Emilie Forcada peut également créer des objets sur mesure. La boutique Les Cré’Actifs du 66 rassemble les créations de plusieurs artisans locaux : Julie Heran – Les Aragonotes de Coliioure qui conçoit des bijoux, Les Fées Divin’ et ses galets pour table, Esprit Terre et Feu et ses objets de décoration et ses créations en céramique, les écrins magiques de Eulalie Camp… Boutique place Gambetta à Perpignan. Ouvert 7j/7 de 10h à 19h.

Bonus du Père Noël : les créations sur bois par « Bricole avec Olivier »

C’est dans son atelier de Laroque des Albères qu’Olivier pense, conçoit et fabrique ses créations. Ce passionné de menuiserie créé des meubles qui évoluent dans le temps. Il peut même créer des meubles sur mesure. Meubles d’intérieur, d’extérieur ou meubles pour enfant, Olivier peut répondre à toutes les envies des clients pour leur aménagement. Pour les enfants, il y a, par exemple, des jeux de motricité et des Tours Montessori (un marchepied amélioré et sécurisé). Il peut également personnaliser les objets en utilisant la technique de la gravure au laser sur bois. Parfait pour des cadeaux personnalisés. Sa machine qui grave et découpe le bois peut également personnaliser le miroir, le verre, le tissu, le plastique, le papier, l’ardoise, l’acrylique, la nourriture, la céramique, l’inox et le cuir. Boutique Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/BricoleavecOlivier