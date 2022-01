Saint-Valentin | 12 artisans locaux pour vos idées cadeaux

Créé en 2013, l’Atelier Portman choisit les meilleurs cuirs italiens pour ses créations. Toutes les ceintures sont fabriquées à la main et expédiées depuis l’atelier situé dans le lot. Dernière création de la marque : la ceinture Rainbow. Disponible en plusieurs couleurs, chaque modèle est réalisé au moment de la commande. Il s’agit donc de création unique.

Fondée par Didier Cazeilles, All Sport Vintage est une marque dédiée aux amateurs de sport, et en particulier de ballon ovale. Objets de décoration, bracelets, polos, sacs, trousses de toilette, porte-clefs, toutes les fabrications ont un lien avec le sport. Il est même possible d’ajouter un prénom, une date ou un message sur les créations en cuir. Une belle façon de rendre le cadeau unique et personnalisé. Tout est fabriqué à Villemolaque. La particularité de All Sport Vintage ? Créer des ballons de décoration et des trousses de toilette en cuir de poisson. >>

Aurélie de Papouilles_and_Co réalise tous ses produits à la main dans son atelier de Néfiach. Elle utilise des tissus de qualité garantis sans substance nocive et chimique ainsi que des matériaux 100% naturels et non traités. Trousses de toilette, cabas, trousses à maquillage, étuis pour la brosse à dents et le dentifrice ou encore tabliers de cuisine… tout est personnalisable.