Hommage à Pierre Sergent l La polémique après le vote du conseil municipal de Perpignan

Le maire d’extrême droite, et l’ancien maire Jean-Marc Pujol partagent la nostalgie de l’Algérie française et se rêvent en redresseurs de « la gauche, l’extrême gauche et la bien-pensance qui peuple nos écoles et nos universités ». Après le rappel historique et culturel dévolu à André Bonet, Louis Aliot s’est chargé de rappeler les réhabilitations de Pierre Sergent et son parcours politique. « Il était militant de Valérie Giscard d’Estaing avant de participer à la liste commune des droites menée par Simone Veil aux élections européennes de 1984.