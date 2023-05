Les Effrontés ambitionnent d’être « le caillou dans la chaussure » de Louis Aliot

Les Effrontés se qualifient comme un collectif de citoyens perpignanais, actifs et retraités, et affichent des professions et des sensibilités politiques différentes. Mais le collectif tient à rappeler les racines de la famille politique de Louis Aliot et la fondation du Front National devenu Rassemblement National.

«Vous avez été formé politiquement par une organisation qui a abrité en son sein des nostalgiques du IIIe Reich, des terroristes de l’OAS, d’ex-activistes ultra-violents du syndicat étudiant du GUD, des bataillons d’intolérants.»