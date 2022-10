Polémique autour de la décoration des époux Klarsfeld par Louis Aliot, vice président du RN

Ce 17 octobre, le président de SOS Racisme Dominique Sopo s’est fendu d’une longue publication sur les réseaux sociaux. « Jeudi dernier, une photo a causé un émoi certain : celle de Serge et Beate Klarsfeld, faits citoyens d’honneur de Perpignan par Louis Aliot, maire RN de la ville. (…) Comment, par ailleurs, venir apporter un soutien à Louis Aliot qui, il y a quelques jours, a choisi de faire voter par son conseil municipal un hommage à Pierre Sergent, dans le but évident de réhabiliter l’action de ce dernier en tant que dirigeant de la branche métropolitaine de l’OAS et en tant que participant actif au putsch des généraux de 1961 ? Peut-on être un combattant de la mémoire et ne pas être heurté quand des individus essaient de transformer les milliers de crimes anti-républicains et anti-arabes de l’OAS en autant d’actes honorables ? ».