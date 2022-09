Esplanade Pierre Sergent : l’hommage de Louis Aliot au 1er député FN des Pyrénées-Orientales

Selon Nicolas Lebourg, « Pierre Sergent est un symbole de première importance. Capitaine, ancien de la Résistance, il est des militaires qui choisissent de rompre avec la légalité au nom de la sauvegarde de l’Algérie française . On le retrouve le long des principaux évènements, de la tentative de coup d’État militaire en avril 1961 à la constitution de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), le réseau terroriste des ultras anti-indépendantistes ». Le spécialiste des extrêmes droites poursuit la biographie de Pierre Sergent et détaille le bilan de l’OAS.

« Il est le chef de la Mission II, l’OAS en métropole. Le bilan de l’OAS est de 71 morts et 394 blessés en Métropole et d’environ 2.200 tués et plus de 5.000 blessés dans les territoires algériens. L’OAS a fait 750 attentats sur le sol métropolitain. La fréquence des attentats fabrique de la terreur : à Marseille, en 1961, il y a 101 attentats à l’explosif faits par les partisans de l’Algérie française. En janvier et février 1962, il y a 191 plasticages effectués par l’OAS en Métropole ».

Mourad Kaouah avait été député de l’Algérie française entre 1958 et 1962. Il sera « le Perpignanais » présent sur la liste menée aux élections européennes par Jean-Marie Le Pen en 1984. « Il avait servi d’argument pour les rapprochements droites – extrême droite : quand, en 1985, Paul Alduy reçoit Jean-Marie Le Pen à la mairie de Perpignan, il argue que lui, Kaouah et le président du FN ont tous siégé en même temps à l’Assemblée nationale ».