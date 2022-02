Incendie à Saint-Laurent de la Salanque – « Un drame historique » selon le Ministre de l’Intérieur

Ce 14 février, vers 1h30 du matin, une explosion suivie d’un incendie s’est produite dans le centre-ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Pour le moment, le bilan affiche une vingtaine de blessés, dont 1 en urgence absolue, et 7 personnes décédées dont 2 enfants. Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu sur place pour apporter « le soutien de la nation » à l’ensemble des sinistrés et des services de secours.

♦ Une origine du sinistre encore à déterminer

Le procureur de la République, également sur les lieux a indiqué que l’enquête était d’ores et déjà ouverte. « Il est encore trop tôt pour donner les orientations de cette enquête. Il faut laisser le temps aux enquêteurs pour identifier le contenu des boutiques et les causes de l’incendie et de l’explosion ». L’enquête est confiée est menée par les services de la gendarmerie, avec appui du groupement de la gendarmerie de Montpellier. Selon le Procureur, 2 personnes restent encore à localiser.

♦ 85 pompiers engagés sur l’incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Gérald Darmanin a tenu à saluer l’ensemble des sapeurs policiers du SDIS 66 encore sur place près de 12 heures après le début de l’incendie. Sur place il a tenu à apporter le soutien de la nation, du Président de la République et du Premier Ministre aux familles des victimes, et aux habitants choqués. « Au nom de la Nation, j’apporte tout mon soutien et toute ma solidarité aux familles et aux proches des victimes ». En visite au commissariat de Montpellier, Gérald Darmanin devait initialement se rendre à Castelnau-le-Lez et Béziers. Plus tôt dans la matinée, c’est Olivier Dussopt, Ministre du budget, en déplacement dans les Pyrénées-Orientales qui s’est rendu à Saint-Laurent-de-la-Salanque.

♦ Les messages de soutien affluent

La Présidente du département, sur les lieux du sinistre a tenu à apporter tout son « soutien aux victimes de cette terrible explosion ». Et sa « reconnaissance aux Sapeurs-Pompiers – SDIS 66 qui sont intervenus ». La Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, adressait quant à elle ses « profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette tragique explosion ». Et saluait, via un tweet, « le travail des secours mobilisés cette nuit pour sauver plusieurs rescapés ».

Monseigneur Turini, évêque de Perpignan-Elne a « fait part de son émotion, ses condoléances et de son soutien aux familles et proches des victimes de l’explosion qui a soufflé un immeuble de Saint-Laurent de la Salanque ». Le maire de Perpignan a également partagé son « émotion et à exprimer » et son soutien aux familles et proches des victimes, aux blessés ». Il a également salué « le travail des sapeurs-pompiers, des gendarmes, et du SAMU, mobilisés toute la nuit ».