Article mis à jour le 9 juillet 2026 à 11:35

C’est un nouveau pas vers le retour à la normale, assorti d’une consigne stricte. Ce jeudi 9 juillet, le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, a annoncé la levée de l’ordre d’évacuation pour neuf communes touchées par l’incendie de Trévillach.

Un retour progressif. Les habitants seront autorisés à rentrer mais ne pourront regagner leur domicile qu’à partir de 18 heures, et surtout pas avant : ce délai doit permettre aux maires de préparer le retour et d’éviter que les populations ne reprennent la route durant l’après-midi, créneau le plus à risque de reprises du feu. Cinq jours après son départ, l’incendie a parcouru près de 4 900 hectares et n’est toujours pas fixé.

Neuf communes réintégrées, mais seulement à partir de 18 heures

Les habitants de neuf communes évacuées pourront regagner leur domicile ce jeudi soir, à compter de 18 heures : Ille-sur-Têt, Bouleternère, Rodès, Vinça, Joch, Castelnou, Camélas, Caixas et Calmeilles. Le préfet a délibérément fixé cet horaire différé pour laisser aux maires le temps, d’ici la fin de journée, de transmettre à leurs administrés les consignes de sécurité à respecter.

Car la prudence reste de mise : les habitants devront demeurer joignables et se tenir prêts à se confiner à l’intérieur d’un bâtiment en dur si la situation venait à se dégrader. Le contrôleur général Éric Belgioïno, directeur du SDIS 66, a rappelé que le créneau de 13 heures à 17 heures constitue la phase la plus critique de la journée : c’est durant cette plage, la veille, que six reprises de feu avaient été recensées. La réintégration a donc été calée après ce pic de danger. Le préfet a indiqué qu’il se rendrait lui-même dans plusieurs de ces communes pour accompagner le retour des habitants.

Six communes toujours évacuées autour de Rigarda et des Aspres

Six communes restent en revanche sous le coup de l’évacuation, représentant entre 1 000 et 2 000 habitants : Boule-d’Amont, Casefabre, Glorianes, Prunet-et-Belpuig, Rigarda et Saint-Michel-de-Llotes. Deux raisons à cela, selon le préfet. D’abord, un chantier encore très actif au piémont des Aspres, où les sapeurs-pompiers s’emploient à éteindre les points chauds à l’aide de moyens lourds, dont des engins-chenilles de lutte contre l’incendie venus de Corse, pour empêcher tout basculement du feu dans le massif.

Ensuite, une zone toujours active à Rigarda : en accord avec le maire de la commune, sa réintégration a été repoussée. Le préfet a dit comprendre « l’impatience » de ces habitants, tout en plaçant leur sécurité au premier plan.

Un feu non fixé avant le week-end, une enquête ouverte

Malgré une nuit plus clémente (températures en baisse, humidité en hausse, vent affaibli), le feu n’est pas près d’être maîtrisé. Le contrôleur général Eric Belgioïno a prévenu qu’aucune fixation ne pouvait être espérée avant le week-end : sur un périmètre de 40 kilomètres, les secours sécurisent la zone pas à pas, dans une sécheresse « extrême » où la moindre étincelle peut relancer les flammes. Un retour de la tramontane, un peu moins puissant que la veille selon Météo-France, était attendu dans l’après-midi.

Par ailleurs, une enquête judiciaire, confiée à la gendarmerie, a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie ; le préfet a renvoyé à l’autorité judiciaire le soin de communiquer sur ses conclusions. Enfin, un arrêté préfectoral pris ce jeudi interdit les feux d’artifice dans tout le département jusqu’au 16 juillet, à l’exception de la Cerdagne et du Capcir.

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