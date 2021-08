Initiative | Et si on coulait des épaves de bus au large de nos côtes roussillonnaises ?

La structure d’un habitacle de bus semble idéale pour que les poissons se développent ; tant à l’intérieur qu’autour. Selon Susantha Kahawatta, après un certain temps sur le fond marin, l’épave commence à accumuler des algues, des bernacles et des mollusques. Le DFAR s’attend à ce que des coraux à croissance rapide commencent bientôt à pousser sur ces structures. Le département a obtenu les bus pour un prix symbolique auprès du Sri Lanka Transport Board (SLTB) ; laquelle stocke des centaines de bus déclassés dans ses dépôts. “Si nous devions construire une structure de ce calibre, cela nous coûterait plus cher”, ajoute Susantha Kahawatta.

Outre les bus, le DFAR a également coulé un certain nombre de bateaux de pêche déclassés ; et le département tente également d’obtenir des structures plus substantielles telles que des wagons de train pour le projet. Sur terre, ces structures en ruine sont une horreur et occupent un espace qui pourrait être utilisé à d’autres fins. Elles recueillent également l’eau de pluie et deviennent des sites de reproduction des moustiques, contribuant ainsi à la propagation de maladies comme le paludisme et la dengue. Leur enfouissement présente donc des avantages autres qu’écologiques, selon le directeur.