Frappée par une violente criminalité, une ville suédoise expérimente des solutions venant des États-Unis

Au cours des trois call-ins que Malmö a déjà organisés, les intervenants ont disposé de courts créneaux horaires pour s’exprimer : le maire de Malmö, le chef de la police et un policier, un procureur, Mme Persson et son collègue des services sociaux, une mère, un imam et un diacre.

Certains moments sont sérieux, mais d’autres sont tendres. Le chef de la police s’excuse de ne pas avoir assuré la sécurité des hommes. Lorsque la mère parle de la douleur qu’elle partage avec d’autres mères dont les fils ont été tués par balle, les larmes coulent dans les yeux des jeunes hommes.

Le souvenir préféré de Mme Persson est celui d’un moment où l’imam a pris la parole ; assurant les jeunes hommes – dont beaucoup appartiennent à la minorité arabe de Malmö – qu’ils pouvaient encore choisir la voie de la paix. L’un des hommes qui était entré avec une attitude particulièrement hostile a retiré sa casquette par déférence.

« Nous nous soucions tous davantage de ce que pense notre mère que de ce que pensent les flics », déclare David Kennedy, professeur de justice pénale au John Jay College of Criminal Justice, qui a participé à l’élaboration de la stratégie de l’IVG à Boston. Selon lui, si une menace crédible de sanction et des offres de soutien sont essentielles, « ce qui est vraiment important, c’est cette relation collective soutenue entre l’équipe et la rue ».