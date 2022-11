Les villes plantent des arbres, et pourquoi pas des arbres fruitiers ?

Si les arbres ont un tel impact, c’est en partie parce qu’un arbre en bonne santé peut donner généreusement pendant des décennies , voire plus longtemps. Alors que la culture de légumes nécessite une nouvelle plantation à chaque saison, ce n’est pas le cas des arbres, explique Nina Beth Cardin, rabbin et fondatrice du Baltimore Orchard Project , qui travaille avec TreeBaltimore. « Ils sont destinés aux personnes qui viendront dans cinq ou dix ans, aux personnes de la prochaine génération », explique-t-elle. Les arbres n’ont pas non plus besoin de beaucoup d’espace. Baltimore les plante sur les trottoirs et autres zones actuellement recouvertes de béton. Selon Mme Martello, il existe des milliers d’espaces libres entre les arbres existants ou dans les rues où la couverture arborée est minimale.

Peupler une ville avec autant d’arbres et faire en sorte qu’ils continuent à porter des fruits nécessite un savoir-faire en matière de taille, d’application de compost et de lutte contre les parasites. « L’un de nos objectifs est d’aider réellement nos partenaires à accroître leur productivité », déclare Kim Jordan, codirecteur exécutif de POP. Ces soins seront d’autant plus importants que le changement climatique entraîne un temps plus chaud, plus de pluie et une plus grande sensibilité aux maladies. POP expérimente des variétés qui seront les plus robustes dans ces conditions, comme les poires asiatiques, les papayes, les figues et les kakis. À Baltimore, M. Martello affirme que le chêne blanc des marais, qui fournit des glands pouvant être moulus en farine, se comportera beaucoup mieux que les chênes blancs standard qui luttent contre les précipitations excessives dans la région.