Initiative | Un supermarché propose de petits prêts sans frais pour de l’épicerie

« Bien que les banques alimentaires soient un atout inestimable pour de nombreuses personnes à travers le pays, elles ne sont pas une solution universelle. De nombreuses personnes ne sont pas admissibles aux banques alimentaires, seraient gênées d’y recourir, pourraient ne pas trouver facile de se rendre à leur banque alimentaire locale ou de rapporter la nourriture qu’elles reçoivent », selon Simon Dukes de Fair for You. « Les banques alimentaires peuvent également ne pas fournir aux clients l’alimentation qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour beaucoup, contracter un prêt par le biais du Iceland Food Club pourrait être une meilleure option. »

En octobre 2022, une lettre de plus de 3.000 travailleurs et bénévoles des banques alimentaires a été envoyée au Premier ministre pour l’avertir que les services étaient au point de rupture.

Une étude du Centre for Responsible Credit sur le projet pilote de Iceland a montré que le programme ne présente pas que des avantages financiers. Plus des deux tiers des personnes qui ont participé aux essais ont déclaré que leur régime alimentaire s’était amélioré et plus de la moitié ont signalé une réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression liés aux finances.

Le remboursement des prêts du Iceland Food Club s’effectue à raison de 10 £ par semaine. En cas de retard de paiement, il n’y a pas de frais de retard et le paiement peut être réorganisé. Iceland promet qu’il n’y aura pas de harcèlement et que la dette ne sera pas revendue. Toutefois, le non-remboursement du prêt peut affecter la cote de crédit d’une personne et entraîner une action en justice.

« Si quelqu’un a du mal à rembourser un prêt « Fair for You », explique Simon Dukes, notre personnel discutera de la situation personnelle du client et envisagera la possibilité de rééchelonner et de modifier le calendrier des paiements pour le rendre réalisable. »