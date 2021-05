Innovation touristique | Miro in Cube challenge les idées autour de la résilience

L’université de Perpignan lance la quatrième édition de son concours d’innovation touristique Miro in Cube. La thématique de cette année ? Résilience. Le rendez-vous est donné aux inscrits du 25 au 28 juin prochain, à Perpignan, Palma et Barcelone. Explications.

♦ Cap vers l’aide 2.0 à la relance touristique

Sans surprise, c’est sur la crise globale liée à la pandémie – et ses problématiques à terme – que Miro in Cube challenge les futurs inscrits.

Le concours argumente dans un communiqué : “Toujours en quête de nouvelles solutions pour le tourisme de demain, entre évolutions technologiques, innovations et conditions sanitaires complexes, le concours Miro In Cube, sera, pour son édition 2021, au plus près des problématiques de relance du secteur touristique. En effet, la crise sanitaire a poussé les professionnels du tourisme à se réinventer, à innover et à revoir leurs modèles bien trop fragilisés par la crise. L’utilisation des NTIC dans ce contexte est devenue incontournable. Ainsi, le secteur du tourisme doit faire preuve de résilience pour surmonter le plus mauvais bilan de l’histoire de l’industrie du tourisme, et assurer sa relance“.

Chaque ville proposera alors aux candidats trois problématiques propres à son territoire. “Les candidats devront construire leur projet autour de l’un des axes suivants : tourisme virtuel, impact socioculturel, environnemental et économique du tourisme“.

Un mot d’ordre qui n’aura jamais été aussi vital qu’à l’heure actuelle pour les professionnels: l’innovation. Pour y répondre, les participants de Perpignan, Palma et Barcelone travailleront par équipe, durant cinquante-six heures. Un hackathon à l’échelle de l’eurorégion.

16/02/2018, Perpignan, France, Miro In Cube © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Une grande finale au Mobile World Congress de Barcelone

Le concours qui incube de potentielles startups explique : “Les équipes se constituent, passent une première phase de sélection puis bénéficient tout au long du concours, de mentorat et d’ateliers dispensés par des experts issus du monde du tourisme, de l’entrepreneuriat, de la technologie ou encore de la recherche“. Tout se fera en simultanée entre UPVD in Cube de Perpignan, l’Hôtel Alimara de Barcelone et le Parc Bit de Palma. L’accueil des participants se fera directement sur sites à partir le vendredi 25 juin à 16 heures.

Après ces cinquante-six heures du vendredi au dimanche, la grande finale se déroulera le lundi avec les finalistes, à Barcelone, au 4YFN – Mobile World Congress. L’an dernier, c’est la startup perpignanaise SyncUp qui a terminé grande vainqueur ; avec sa solution de gestion des flux basée sur un système de comptage allié à une intelligence artificielle de détection faciale (âge, genre, émotion).

Un événement international centré sur la startup et dont l’université perpignanaise est partenaire. Autre aspect transfrontalier du concours Miro in Cube : ses organisateurs. De citer : l’UPVD, à l’initiative, le gouvernement de Catalogne, la Fondation Baléare d’Innovation et Technologie, et l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

16/02/2018, Perpignan, France, Miro In Cube © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Trois prix à se disputer à Perpignan

En tout onze prix seront distribués – dont trois à Perpignan – selon le site web de Miro in Cube.

Premier prix : Dix-huit mois d’incubation au sein de l’incubateur d’entreprises innovantes UPVD in Cube ; ainsi que le voyage et l’accès au 4FYN – Mobile World Congress 2022. Prix AD’OCC : Un accompagnement individuel de trois mois à la création et à la structuration du projet dans le cadre du programme de pré-incubation entre septembre et décembre 2021 à Montpellier. Prix Open Tourisme Lab : Une journée de coachings individuels par séances d’une heure avec des consultants experts OTL ; l’accès à un événement Open Tourisme Lab ; trente jours d’accès à l’espace de coworking Open Tourisme Lab.

Pour l’édition 2020, c’est PixTrip qui a gagné le Prix AD’OCC avec une application de jeu compétitif ou coopératif entre art et exploration. AssisTravel a remporté le Prix Open Tourisme Lab ; avec une application de planification de séjours de voyages all-inclusives.

Informations pratiques : Inscription gratuite.

Inscription individuelle ou en équipe.

Accueil des participants le vendredi 25 juin à 16h sur les sites.

Toutes les explications sur Miro in Cube ou sur l’UPVD in Cube.

