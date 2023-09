Journée Let’s Clean up Europe : l’Eurorégion nettoie l’embouchure de la Têt

Article mis à jour le 26 septembre 2023 à 14:44

Ce vendredi 22 septembre, sous l’impulsion de l’Eurorégion*, près d’une centaine de bénévoles a nettoyé l’embouchure du Têt à Canet-en-Roussillon. Jeunes et moins jeunes ont collecté pas moins de 800 mégots et 165 kilos de déchets.

L’Eurorégion a décliné l’opération sur trois parcs naturels des Baléares, d’Occitanie et de Catalogne. Au total, les participants ont ramassé près de 6.000 mégots et 500 kilos de déchets en plastique, en verre ou métal.

Près de 100 participants pour nettoyer le parc marin du Golfe du Lion

En Catalogne Nord, le nettoyage a concerné l’embouchure du fleuve Têt, à Canet-en-Roussillon et a réuni 97 participants, dont de nombreux élèves du lycée de Canet-en-Roussillon. Au total, ils ont ramassé 800 mégots et environ 165 kg de déchets de toutes sortes, y compris des plastiques, des verres et des métaux.

Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, a déclaré aux jeunes volontaires que la réduction des déchets «est déjà une question cruciale aujourd’hui, mais encore plus pour vous et votre avenir». L’objectif de cette opération est, selon Langevine, d’accompagner les jeunes et de les sensibiliser aux gestes quotidiens : «Chacun doit réfléchir à son impact environnemental à travers sa consommation, en particulier du textile, et comment cela affecte les ressources, la biodiversité et les êtres vivants.»

De son côté, Lorena Abelenda, responsable de l’Eurorégion, a expliqué que l’institution travaille «pour trouver des solutions aux problèmes communs, comme aujourd’hui sur les déchets plastiques et les mégots de cigarettes.»

Pour le maire de Canet-en-Roussillon, Stéphane Loda, la commune «se situe sur un territoire fragile entre la mer et la terre (…) Les déchets que nous trouvons sur la plage finissent dans la mer et dans les écosystèmes, en particulier chez les poissons.»

Une action coordonnée dans le delta de l’Ébre, les plages d’Ibiza et l’embouchure de la Têt

Pour la troisième année consécutive, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a impulsé diverses actions de collecte de déchets dans des environnements naturels protégés. L’objectif de la journée, intitulée « Let’s Clean Up Europe », est de «sensibiliser aux effets de la pollution et, plus particulièrement, d’engager les jeunes dans la réduction de ces déchets.»

Ces actions sur la plage de l’Aluet dans le delta de l’Ebre, sur la plage de Ses Salines à Ibiza et à l’embouchure du fleuve Têt à Canet-en-Roussillon ont permis non seulement de collecter plus de 500 kg de déchets plastiques, métalliques, de verre, etc., mais aussi de ramasser 5.700 mégots de cigarette.

«L’idée est que les jeunes des écoles secondaires mènent, en même temps, une action de sensibilisation dans trois espaces naturels différents. Nous le faisons ici, mais aussi dans le Delta de l’Ebre et dans le Parc marin du Golfe du Lion», a déclaré le secrétaire général de l’Eurorégion, Xavier Bernard-Sans. Il a souligné l’importance que, dès leur plus jeune âge, ils soient conscients de la nécessité de protéger la nature et «voient la Méditerranée comme un bien à protéger.» Pour la 4e édition de Let’s clean Europe, Xavier Bernard-Sans souhaiterait étendre l’opération sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.

*Née le 29 octobre 2004, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est une organisation de coopération entre la Generalitat de Catalogne, le Gouvernement des Îles Baléares et la Région Occitanie. L’Eurorégion compte près de 15 millions d’habitants en 2019 et s’étend sur un territoire de 110 000 km2.